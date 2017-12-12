ГК Forex Club: Рубль вновь пойдет в рост

USD/RUB двигалась в тандеме с нефтью: пара скатилась к отметке 58,89, в то время как Brent добралась до уровня 64,84 долл./барр., обновив максимум, невиданный с конца июня 2015 года.

Вызвана такая динамика нефти была новостями о том, что трубопровод, перегоняющий за сутки 450 тыс. баррелей будет закрыт на несколько недель, чтобы провести ремонтные работы. Естественно, это вызвало ожидания сокращения объемов предложения на рынке и поддержало интерес к Brent.

Кроме того, доллар несколько сдал позиции против своих соперников в преддверии заседания ФРС по ставке. Вполне вероятно на американский регулятор повысит ставку, но намекнет на то, что следующее повышение не стоит ждать слишком скоро. И этого будет достаточно, чтобы надавить на доллар.

В таких условиях USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 58,55.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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