"Открытие Брокер" : Инвесторы снижают активность перед заседанием ФРС

Рынки драгоценных металлов сегодня восстанавливаются после значительного падения на прошлой неделе, курс доллара США немного слабеет. Инвесторы несколько растеряли уверенность в повышении процентной ставки ФРС США в ходе декабрьского заседания, которое состоится 12-13 декабря 2017 г. Индикаторы FedWatch на CME показывают вероятность повышения процентной ставки на уровне 90%. Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах понизились, запасы в платиновых фондах не изменились. Палладиевые ETF-фонды продолжают терять запасы металла, подтверждая усиливающийся дефицит металла на рынке. Цены на драгоценные металлы на SGE слегка подросли. Исключением стала платина. Объёмы торгов средние. Курс юаня к доллару США слегка слабел. Цены на золото восстановились от уровня $1247 к уровню $1253. Инвесторы находятся в ожидании декабрьского заседания ФРС США, активность торговли пониженная. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1245-1220

, уровни сопротивления – $1265-1290. Цены на серебро в корреляции с рынком золота подросли от уровня $15,77 к уровню $15,90. Отношение золота к серебру составляет 78,79 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,19 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,65-15,45, уровни сопротивления – $15,87-16,0. Цены на платину в корреляции с рынком золота понижались до уровня $883, после чего восстановились к уровню $889. Спред между золотом и платиной составляет $360/унция. Спред между платиной и палладием составляет – $119/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $883-832, уровни сопротивления – $892-916. Цены на палладий вновь снижались к уровню $990, после чего рынок восстановился до уровня $1002. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $990-977, уровни сопротивления – $1006-1017.

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