ИК "Норд Капитал": Дневной аналитический обзор

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы РТС и МосБиржи существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно позитивного старта торгов они продолжили неспешное, но уверенно восходящее движение. Этому способствовало некоторое улучшение настроений на рынке углеводородного сырья. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть свой утренний спад и теперь торгуются вблизи уровня высокого пятничного закрытия, около отметки $63,40 за баррель.

Надо отметить, что локальных «быков» сегодня не смутило известие о том, что президент США Дональд Трамп одобрил пакет санкций в отношении российских компаний под предлогом нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В данном случае имеет значение не только конкретное содержание новых ограничительных мер. Не менее тревожным симптомом является их дух, направленный на продолжение заявленной ранее линии в отношении поэтапного усиления давления на российскую экономику. Как показывает опыт Кубы, подобная дискриминационная стратегия может развиваться в течение десятилетий.

Таким образом, неблагоприятный среднесрочный фактор внешних санкций для отечественной экономики и фондового рынка постепенно начинает приобретать долгосрочный характер. Косвенным подтверждением этого являются неподтвержденные околополитические слухи о том, что администрация США отклонила предложение России по поводу принятия новых правил игры, которые предполагали бы двухстороннее соглашение об обоюдном невмешательстве во внутренние дела друг друга.

К 15.00 МСК индекс МосБиржи повысился на 0,98%. Индекс РТС прибавил 0,096%.

Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 2 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного внутридневного прироста индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стала сильная утренняя просадка бумаг Башнефть-ао (BANE RM, -5,87%), Башнефть-ап (BANEP RM, -9,19%). Сегодня они испытали дивидендный разрыв на Московской бирже. Промежуточные дивидендные выплаты по обоим типам акций за 9 месяцев 2017 года составят 148,31 руб. Текущее падение стоимости указанных бумаг примерно соответствует величине предстоящих дивидендных выплат по ним.

Заметно слабее рынка также торгуются волатильные бумаги Московской биржи (MOEX RM, -0,15%). Они продолжают демонстрировать среднесрочную слабость на фоне недавней публикации, если так можно выразиться, «производственных» показателей эмитента. Данные по объемам торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2017 года не впечатлили инвесторов и спекулянтов.

Интересной спекулятивной новостью стали слухи о том, что компания «Россети» может отказаться от планов вхождения в капитал АО «Крымэнерго», которое в свою очередь будет контролировать электросети Крыма и Севастополя. Такое решение обусловлено опасениями, что континентальная сетевая компания подвергнется адресным санкциям со стороны западных стран. Дополнительным позитивным моментом является то, что подобный сценарий означает отказ от предполагавшейся дополнительной эмиссии обыкновенных акций компании «Россети» на сумму порядка 9 млрд руб. Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +2,36%), Россети-ап (RSTIP RM, +3,98%) отреагировали на указанную новость опережающим приростом.

В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, несколько ниже отметки 2125 п. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня, с существенным повышением около 1% по итогам дня.

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