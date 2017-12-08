Dukascopy Bank SA: глобальные индексы растут из-за уверенности инвесторов в росте экономики Китая

В пятницу рост глобальных индексов продолжается благодаря публикации позитивной статистики в Китае, выход которой укрепил уверенность инвесторов в дальнейшем росте экономики Китая. Согласно вышедшим данным, импорт сырой нефти в Китай вырос на 12% г/г в ноябре, что также оказало поддержку нефтяных контрактам. Стоимость барреля марки Brent поднялась до $63,6. Повышение цен на нефть поддержало российский рубль, курс которого относительно доллара снизился за сегодня 13 копеек до 59,3 руб./долл. Благодаря внешнему позитивному фону и коррекционному росту акций компаний, входящих в холдинг АФК "Система", российские индексы акций сегодня растут. Индекс ММВБ прибавляет 0,3%, оттолкнувшись от отметки 2100 пунктов.

Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индексов акций в ожидании выхода статистики по рынку труда. Если прирост новых рабочих мест превысит 195 тыс. человек, то это может привести к росту доллара на опасениях перегрева американского рынка труда. Данные опасения будут усиливаться по мере приближения очередного заседания FOMC, которое состоится уже на следующей неделе.

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