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mfd.ruАналитикаКомментарии7 декабря 2017 г.Открытие Брокер: Возобновившийся рост на америк...
07.12.2017
17:07

Открытие Брокер: Возобновившийся рост на американском фондовом рынке сказывается на ценах драгметаллов

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием роста на американском фондовом рынке и укрепления курса доллара США. Небольшой рост наблюдается в палладии. Политическая нестабильность в мире продолжает усиливаться на фоне заявлений из Пхеньяна о неизбежности войны на Корейском полуострове и провокационных действий США в Израиле. При этом ожидаемое повышение процентной ставки в ходе декабрьского заседания ФРС США снижает потенциал роста цен. Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах понизились, запасы в серебряных ETF-фондах подросли. По данным WGC, мировые ETF-фонды в ноябре отметили увеличение запасов золота на 0,9% к ноябрю прошлого года до 2357 тонн. Прирост запасов отмечался в европейских фондах, но в североамериканских и азиатских фондах происходил отток запасов. Цены на драгоценные металлы на SGE продолжали снижаться, объёмы торгов немного понизились. Курс юаня к доллару США слегка укрепился. По предварительным данным GFMS, импорт золота в Индию в ноябре составил около 55 тонн, что значительно ниже импорта 100,6 тонн золота в ноябре 2016 г. Выросшие внутренние цены на золото снизили розничный спрос. Импорт золота в декабре также ожидается слабым. Цены на золото понизились от уровня $1270 к уровню $1258. Инвесторы находятся в ожидании декабрьского заседания ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1245-1220, уровни сопротивления – $1270-1290. Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились от уровня $16,145 к уровню $15,90. Отношение золота к серебру составляет 79,15 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,66 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,88-15,70, уровни сопротивления – $16,15-16,40. Цены на платину в корреляции с рынком золота понизились от уровня $920 к уровню $899. Значительное снижение цен может привести к тестированию трехлетнего ценового минимума. Спред между золотом и платиной составляет $362/унция. Спред между платиной и палладием вновь расширился до $92/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $897-832, уровни сопротивления – $903-916. Цены на палладий понижались к уровню $980 в корреляции с падением фондового рынка, после чего рынок восстановился до уровня $990. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $980-969, уровни сопротивления – $993-1017.

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