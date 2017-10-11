Dukascopy Bank SA: сегодня игроки находятся в ожидании протокола заседания ФРС США и выступления Д. Трампа

В ожидании протокола сентябрьского заседания ФРС США европейские индексы в среду, 11 октября, показывают разнонаправленную динамику. Неопределенность вокруг ситуации с Каталонией, президент которой подписал документ о независимости с открытой датой вступления в силу, заставляет игроков рынка продолжать уходить от риска. По всей видимости поэтому котировки индексов DAX, СAC 40 и FTSE 100 заходят в отрицательную зону, в то время как доходности облигаций Германии, Франции и Великобритании падают.

В то же время российские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии растут. Так, индекс ММВБ поднялся на 0,57% до 2098,77 пункта, а индекс РТС - на 0,75% до 1143,35. На фоне повышения цен на нефть марки Brent до $56,74 за баррель рубль подорожал на 16 копеек до 57,82 руб./долл.

На завтрашний день назначено выступление президента США Дональда Трампа, которое, как ожидается, может прояснить ситуацию с Ираном. Дело в том, что ранее Дональд Трамп пообещал разорвать соглашения с Ираном относительно ядерной программы этой страны. Таким образом, инвесторы опасаются того, что это решение скажется на договоренности ОПЕК+ в результате чего рост последних дней может быть нивелирован к концу текущей недели.