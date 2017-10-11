Открытие Брокер: Спрос на аукционе ОФЗ оказал мощную поддержку рублю при стабильных ценах на нефть

После обеда ключевые российские фондовые индексы уверенно вышли в «зеленую зону»: ММВБ прибавляет более 0,6% до отметки 2099 пунктов, а «долларовый» РТС вслед за крепнущей национальной валютой прибавляет более 0,7% до 1143 пунктов. К обеду основные мировые индексы сформировали умеренно негативный внешний фон: фьючерс на S&P 500 снижается 0,11%, а индекс ЕС STOXX 600 теряет 0,21%.

Высокорисковые активы по всему миру находятся под некоторым давлением в связи с предстоящей в 21.00 (мск) публикацией протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое проходило 19-20 сентября. Несмотря на традиционно размытые формулировки в этих протоколах, они могут пролить свет на предстоящие в этом году оставшиеся два заседания регулятора. Согласно FedWatch Tool на CME, вероятность повышения ставки ФРС 1 ноября составляет 1,5%, а на заседании 13 декабря – 91,7%. Сегодня внимания заслуживают следующие релизы макростатистики: заказы в машиностроении Японии в августе выросли на 4,4% (г/г) – ожидался рост на 0,8% (г/г), количество открытых вакансий в США за август станет известно в 17.00 (мск) – по прогнозам, показатель составит 6,13 млн.

На российском рынке в лидерах роста к текущему моменту «ЛСР» (+3,4%), «НОВАТЭК» (+1,9%) и «Северсталь» (+1,3%). «ММК» (+0,9%) представил сильные операционные результаты за 3 кв.: отгрузка продукции в тоннах по всей группе без учета внутригрупповых расчетов выросла на 10,2% (кв./кв.), а средняя цена продукции за квартал не изменилась. В аутсайдерах находятся акции «НЛМК» (-1,6%, эффект дивидендной отсечки), сильно «перегретые» за последние месяцы из-за программы обратного выкупа акции «Дикси» (-1,5%) и «РусГидро» (-1,1%).

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,2%. Баррель марки Brent котируется вблизи $56,72, а Light торгуется вблизи $51,03. Котировки немного поддержала публикация ежемесячного отчета ОПЕК за октябрь. Основной интерес в отчете представляет заметное увеличение прогнозов спроса на нефть в 2018 году (преимущественно в странах OECD) на фоне ускорения темпов роста глобальной экономики. Сегодня в 23.30 (мск) API – с опозданием на один день из-за праздников в США – представит свои оценки запасов углеводородов в США, что может добавить волатильности на рынке.

На валютном рынке пара евро/доллар растёт на 0,31% до отметки 1,185. На Московской бирже доллар дешевеет на 0,3% до 57,82 руб., а евро теряет менее 0,1% до 68,48 руб. Минфин сегодня крайне успешно провел аукцион ОФЗ, что оказывает поддержку национальной валюте даже на фоне нейтральной нефти: выпуск на 20 млрд руб. был выкуплен при спросе в 85 млрд руб. Всего в 4 квартале будет размещено облигаций примерно на 310 млрд руб.

По прогнозам, carry trade продолжит оказывать поддержку рублю до конца дня даже при стабильной нефти. Между тем, на фондовом рынке негативный внешний фон и предстоящие вечером события могут охладить пыл покупателей, и ММВБ завершит день несколько более скромным относительно текущих показателей ростом.

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