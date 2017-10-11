ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Страны ОПЕК увеличили добычу в сентябре на 88,5 тб/д

Страны ОПЕК увеличили добычу в сентябре на 88,5 тб/д Вышел октябрьский обзор ОПЕК. По ожиданиям ОПЕК мировой спрос на нефть в 2017 году увеличится на 1,5 мб/д (на 30 тб/д выше оценки предыдущего обзора). Ожидание большего роста связаны с ожиданиями оживления мировой экономики. Позитивные изменения по спросу на нефть были в основном результатом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть со стороны развитых стран и Китая. Ожидается, что в 2018 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 мб/д, (на 30 тб/д выше оценки предыдущего обзора). Это связано с ожиданием улучшения экономических перспектив в мировой экономике, особенно в Китае и России.

ОПЕК ожидает, что объем поставок нефти, стран вне ОПЕК, вырастет на 0,7 мб/д в 2017 году (на 0,1 мб/д ниже оценки предыдущего обзора). В 2018 году рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, составит 0,9 мб/д (на 0,06 мб/д ниже оценки предыдущего обзора).

Лидером роста поставок в 2017 и 2018 году остаются США. Вместе с Бразилией и Канадой они обеспечат прирост на 1мб/д в 2017 году и 1,09 мб/д в 2018г. Причем ОПЕК разделяет с самими США оптимизм по поводу роста добычи сланцевой нефти. Основной прирост добычи будет на полях Permian в результате там будет добываться почти половина сланцевой нефти.

Вместе с тем в мире рост спроса превышает темпы роста предложения и в августе запасы нефти в развитых странах снизились на 24,7 мб до 2 966 мб. Можно констатировать, что старания ОПЕК+ способствуют продолжающемуся снижению мировых запасов нефти, хотя к настоящему моменту они остаются на 171 мб выше среднего значения за последние пять лет.

Согласно вторичным источникам добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 88,5 тб/д, до среднего уровня 32,75 мб/д. С приращением добычи постарались Ливия, Нигерия и Ирак.

Другая аналитика