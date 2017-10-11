Открытие Брокер: В 2018 г. возможен рост запасов нефти в случае непродления пакта о заморозке добычи

Мировые цены на нефть в прошедший период корректировались вниз после резкого роста под влиянием возможного ограничения поставок с Ближнего Востока и усиления нестабильности вокруг Курдистана. Тем не менее, ситуацию с курдским референдумом «затерли», особенно в связи с проведенным референдумом в Каталонии, хотя Иран, Ирак и Турция продолжают вводить ограничения на поставки нефти из иракского Курдистана. Рынки слегка успокоились, но, как показывают достигнутые договоренности между участниками ОПЕК+, спокойствие может быть временным. Цены на сорт WTI снижались до уровня $49,76, цены на сорт Brent протестировали уровень $55,39. Спред между сортами нефти по состоянию на 5 октября 2017 г. расширился до $6,21, отношение спреда к цене сорта WTI составило 12,2% под влиянием закрытия 15% нефтяных платформ в Мексиканском заливе в ожидании очередного шторма. Ожидается развитие шторма в ураган и прохождение по центру Мексиканского залива, что может значительно понизить уровень добычи в ближайшей перспективе.

Азиатские рынки на прошедшей неделе находились на выходных, к тому же Китай приступит к работе лишь на следующей неделе, что снижало торговую активность. Сезонные факторы в конце 4 квартала обычно влияют на рынок нефти отрицательно, восстановление спроса обычно происходит в 1 квартале. Тем не менее, динамика добычи, запасов и договоренности стран ОПЕК+ позволяет повысить прогнозные ожидания по рынку нефти. К примеру, по оценке BMI Research, среднегодовая стоимость нефти WTI в 2018 г. может составить $57 за баррель, а к 2022 г. может вырасти до $70-73. Добыча нефти странами ОПЕК, по данным «Рейтер», в сентябре 2017 г. выросла на 0,2% в месячном выражении и составила 32,86 млн бар. в сутки. Добыча нефти значительно увеличилась в Ливии и Габоне, но объем добычи этими странами незначителен. Снижение добычи продолжалось в Нигерии, Анголе, Венесуэле. Саудовская Аравия в сентябре добывала 10 млн бар. в сутки, что на 0,2% выше, чем в августе 2017 года. Наблюдалось увеличение экспорта нефти из Ирака. Общий уровень соблюдения дисциплины пакта о сокращении добычи странами ОПЕК в сентябре составил 86%.

Во время встречи в Москве участники пакта об ограничении добычи нефти договорились мониторить не только добычу нефти, но и экспорт нефти на мировой рынок. Алгоритм работы нового инструмента пока прорабатывается, также предполагается следить за экспортом нефтепродуктов. Встречи технического комитета стран участников пакта предполагается регулярно проводить раз в два месяца. Во время встречи было достигнуто понимание о необходимости возможного продолжения ограничения добычи до конца 2018 года. Кроме того, семь африканских производителей нефти могут присоединиться к пакту ОПЕК+. Назывались Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Уганда и Чад.

МЭА подливает масла в огонь, прогнозируя возможный рост запасов нефти в 2018 г., если соглашение об ограничении добычи не будет продлено. По оценке МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР по-прежнему превышают среднепятилетний уровень на 190 млн бар. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 29 сентября 2017 г. снизились на 7,1% и составили 1968,1 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали на 6,0% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина выросли на 1,6%, запасы дистиллятов понизились на 2,6%. По состоянию на 29 сентября 2017 г. запасы нефти в Cushing составляли 62,5 млн бар. против 60,9 млн бар. на позапрошлой неделе и 62,7 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве сократились на 1,0% к прошлой неделе и составили 673,6 млн бар. По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 29 сентября 2017 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 6 единиц к предыдущей неделе и составило 750 единицы против 425 единиц на эту же дату 2016 года. По данным National Bureau of Statistics, производство нефтепродуктов и переработка нефти в Китае в августе 2017 г. продолжали расти. За 8 месяцев 2017 г. переработка нефти в Китае вы росла на 3,4% в годовом выражении и составила 367,9 тыс. тонн. Производство дизеля за 8 мес. 2017 г. выросло на 2% к аналогичному периоду 2016 г. до 119,2 млн тонн, производство бензина выросло на 1,4% до 86,849 млн тонн.

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