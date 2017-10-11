ГК Forex Club: НЕФТЬ: как скажется на ценах заявление Саудовской Аравии о сокращении добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом более чем на 3% за последних две сессии по мере того, как участники рынка ожидают продолжения падения запасов в США, а Саудовская Аравия заявила о намерении сократить добычу.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 11 октября в 10:00 по московскому времени торговались на уровне 56,73 доллара за баррель, что на 4,9% выше трехнедельных минимумов, на которых котировки оказались в понедельник. Американский эталон WTI прибавил 4,0%.

Саудовская Аравия заявила о намерении сократить добычу до 9,77 миллиона баррелей в день в следующем месяце, что, в таком случае, станет самым минимальным уровнем с января 2015 года.

В последнее время Саудовская Аравия и так сокращала объемы добычи и повышала цены на импортируемую нефть. Покупатели из внешнего сектора испытывали дефицит и запрашивали более чем 7,7 миллиона баррелей в сутки, а теперь они будут получать итого всего 7,15 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения в ноябре 2016 года королевство экспортировало около 8 миллионов баррелей в сутки.

Полагаю, что, если партнеры Саудовской Аравии по ОПЕК, а также другие представители ОПЕК+ поддержат усилия Эр-Рияда и не будут наращивать объемы добычи, то рынок нефти может перейти к умеренному дефициту предложения уже в начале 2018 года. Учитывая хорошие прогнозы по темпам роста мирового спроса, продление соглашения по заморозке добычи в таком случае неизбежно приведет к росту цен выше 60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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