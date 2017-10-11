КИТ Финанс Брокер: Walmart уходит в online

Европейские рынки накануне снизились (французский CAC 40 -0,04%, немецкий DAX - 0,21%), на европейские площадки оказывает влияние геополитической напряженности в Испании. Исключением стал британский FTSE 100 +0,4% - темпы роста промышленного производства Великобритании за август в годовом исчислении ускорились до 1,6%, при прогнозе + 0,8% г/г.

DJIA прибавил 69.61 пунктов, или 0,3%, to 22830,68— очередной рекорд. The S&P 500 вырос на 5,91 пунктов, или на 0,2%,к 2550,64, в то время как Nasdaq Composite увеличился на 7,52 пунктов, или 0,1%, к отметке 6587,25. Сегодня внимания рынка привлечет публикация протоколов последнего заседания FOMC, других важных макроэкономических событий не запланировано. Данные по запасам нефти в США от EIA выйдут на день позже, в четверг, из-за выходного дня в США в понедельник.

Американский рынок ждет начала сезона квартальной отчетности, ожидается, что корпорации представят сильные результаты, что в свою очередь поддержит рынок акций до конца года.

Накануне поддержкой индексу DJIA стал рост акций Walmart (+4,5%), которые выросли на заявлениях менеджмента компании о сокращении магазинов до минимума с целью развития электронной коммерции. Ритейлер планирует увеличить на 40%- онлайн-продажи. Кроме того, компания планирует экспансию на зарубежные рынки и запуск новой программы обратного выкупа акций на общую сумму в $20 млрд. Buyback планируется провести в течение ближайших двух лет.

Акции авиакомпаний показали рост после того, как American Airlines Group (+4,8%) увеличила прогнозные значения по выручки на 3 квартал. Кроме того, снижение пассажиропотока, по оценкам еще одного крупного игрока отрасли United Continental, снизится, но на меньшую величину, чем ожидалось в начале сентября.

Российский рынок акций накануне взял паузу после трех торговых сессий роста. Индекс ММВБ снизился до 2086, 91 пункта (-0,45%). РТС прибавил 0,21%, до 1134,86 пунктов. Сегодня последний день для покупки акций МТС и Фосагро под дивиденды.

Другая аналитика