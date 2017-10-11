Банк "Глобэкс": ожидаем восстановление отечественных индексов «Индекс ММВБ подрастет на открытии торгов на фоне подъема азиатских фондовых индексов, при том, что динамика фьючерсов на европейские и американские аналоги складывается нейтрально. Мы полагаем, что реакция европейских инвесторов на подписанную руководством Каталонии декларацию о независимости будет сдержанной, поскольку глава правительства Каталонии выступает за переговоры между Мадридом и Барселоной. Этот фактор является неким смягчением в накалившейся ситуации. На этом фоне российский рынок, вероятно, отыграет часть вчерашних потерь. Неутешительные данные по оттоку капитала из России за 9 месяцев текущего года, который составил $21 млрд против $10 млрд за аналогичный период в 2016 году, пока не скажется на ослаблении рубля. Отечественный рынок поддержат нефтяные котировки, которые по инерции будут подниматься вверх, тем самым, продолжая отыгрывать заявление Саудовской Аравии о сокращении в ноябре поставок нефти на 560 тыс б/с. Однако ближе к вечеру против рубля могут сыграть публикация сентябрьских протоколов заседания FOMC ФРС США, а также прогноз API по запасам сырой нефти, поэтому во второй половине дня российский рынок может замедлить восстановление». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте