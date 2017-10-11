ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%

Российский рынок откроется ростом на 0,2% Американские индексы во вторник закрылись в плюсе на фоне улучшения Международным валютным фондом (МВФ) прогноза подъема мировой экономики в 2017-18 гг. S&P вырос на 0,23%, Dow Jones, побив очередной рекорд, прибавил 0,31%, высокотехнологический индекс NASDAQ поднялся на 0,11%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы в нулях: S&P подешевел на 0,03%, Dow Jones прибавляет 0,01%, NASDAQ поднялся на 0,02%.

Цены на нефть во вторник выросли на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также ожиданиях снижения запасов в США. Brent подорожала на 1,47% до $56.61, WTI поднялась на 2,7% до $50.42. Сегодня цены на нефть продолжают расти.

Brent поднялась на 0,25% до $56.75, а цена WTI – на 0,39% до $51.12.

Цены на базовые металлы сегодня снижаются: алюминий теряет 0,28%, медь - 0,36%, никель - 0,63%. Азиатские рынки сегодня растут вслед за американским рынком. Nikkei225 прибавил 0,3%, KOSPI вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, китайские индексы также растут: Hang Seng поднялся на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Сегодня в США опубликуют данные по ипотеке, ФРС США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 19-20 сентября. В Японии обнародуют объем заказов в машиностроении. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку. В России сегодня состоится заседание совета директоров в РусГидро и Иркутскэнерго. ММК опубликует производственные результаты за 3 кв. 2017 года.

Мы ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,2% на фоне подъема цен на нефть и позитива на мировых площадках

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