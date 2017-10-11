Открытие Брокер: Волатильность рынка обеспечат статистика и плотный новостной поток

Сегодня утром, в преддверии старта торговой сессии на Мосбирже, внешний фон выгладит достаточно позитивным. Азия торгуется в плюсе: японский Nikkei 225 прибавляет 0,28%, а китайский фондовый индекс CSI300 растёт на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P500 демонстрирует фактически нулевую динамику.

Основной новостной поток и релизы макростатистики ожидаются во второй половине дня. Число открытых вакансий в США за август станет известно в 17.00 (мск) ­­– по прогнозам 6,13 млн. Публикация протоколов FOMC ФРС по итогам заседания от 20 сентября назначена на 21.00 (мск). В 23.30 (мск) API с опозданием на один день из-за праздников представит свои оценки запасов углеводородов в США. Наконец, ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчёт о рынке нефти. В РФ ММК представит операционные результаты за 3 кв. 2017 г. Минфин проведет аукцион ОФЗ, что может оказать поддержку национальной валюте.

Котировки фьючерсов на основные сорта нефти растут в пределах 0,5%: «бочка» Brent стоит $56,8, а WTI – $51,15. Котировки «чёрного золота» поддерживаются ожиданиями того, что в 4 квартале и предстоящем 2018 году спрос на рынке будет превышать предложение из-за эффективности соглашения ОПЕК+ и роста глобального потребления вслед за ускорением мировой экономики.

На рынке металлов золото после трёх сессий роста из-за геополитики и непредсказуемости действий монетарных регуляторов теряет 0,2% в рамках закономерной коррекции. Платина дешевеет на 0,16%, никель на 0,9%.

На валютном рынке пара евро/доллар растёт на 0,09% до отметки 1,182. По итогам вчерашних вечерних торгов на Мосбирже доллар подешевел на 0,6% до 57,99 руб., а евро потерял менее 0,1% до 68,49 руб. Фьючерс на ММВБ прибавил менее 0,1%.

Сегодня рынок скорее всего будет штормить из-за обилия статистики и новостей, но в первой половине дня ввиду позитивного внешнего фона и роста в рамках вечерней сессии ММВБ вполне может прибавить в пределах 0,5%. На валютном рынке дорожающая нефть и эффект carry trade поддержат рубль.

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