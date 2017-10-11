ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка со слабым повышением около 0,2% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2090 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2080, 2070 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2100, 2110 п.

• Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов мы увидим новые попытки движения индекса ММВБ к уровню 2100 п. Указанная отметка выступает для индекса ММВБ ближайшей целью и сопротивлением.

• Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов станет характер изменения стоимости фьючерсов на нефть, которые имеют некоторый потенциал для продолжения вчерашнего повышения.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,45%) и РТС (+0,21%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня рублевый индекс ММВБ неспешно сполз ниже ближайшего уровня поддержки, располагавшегося в районе 2090 п. Позднее он сумел удержаться от дальнейшего падения в связи с заметным улучшением настроений на нефтяном рынке.

Что же касается долларового индекса РТС, то он уже с начала торгов прочно закрепился в небольшом «плюсе». Как это нередко случается, рост стоимости нефтяных фьючерсов нашел свое отражение по большей части в форме укрепления курса рубля по отношению к североамериканской валюте.

Таким образом, среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС по итогам минувшего дня существенно не изменилась. Они продолжили консолидацию на ближних подступах к своим среднесрочным максимумам.

Продолжая разговор по цены на «черное золото» стоит отметить, что во фьючерсах на нефть сорта Brent в настоящее время формируется разворот вверх от достаточно прочного уровня поддержки, находящегося на отметке $55 за баррель. В случае если еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США окажется благоприятной, эти контракты могут восстановиться в район $58. В связи с недавним празднованием в США Дня Колумба публикация указанного показателя будет перенесена со среды на четверг, 12 октября.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек лидерами внутридневной просадки выступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1,76%) и НЛМК (NLMK RM, -0,94%). Их вчерашняя слабость в значительной степени была связана с укреплением рубля, которое сочеталось с заметным ростом цен на нефть. В такие моменты инвесторы и спекулянты нередко теряют интерес к акциям экспортеров металлов.

Отдельно стоит отметить агрессивные распродажи в бумагах RUSAL plc (RUAL RM, -5,23%). Стимулом для столь негативной динамики послужили слухи о том, что компании, контролируемые Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом, продают суммарно около 3% акций «Русала» в форме процедуры ускоренного букбилдинга. С технической точки зрения заметно, что акции алюминиевой компании дважды не сумели преодолеть сильное сопротивление в районе 45 руб. На дневном графике этих бумаг формируется неблагоприятная техническая фигура «двойная вершина». В случае ее реализации они могут просесть, как минимум, до ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 40 руб.

Единственной ликвидной бумагой, завершившей вчерашние торги с существенным повышением, стали акции ММК (MAGN RM, +1,03%). Более того, вчера они сумели обновить свой исторический максимум, одновременно проверив на прочность ближайший психологически значимый уровень 45 руб. Между тем, еще в понедельник акции ММК выглядели заметно слабее рынка на фоне новости о введении антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат из России со стороны Европейской комиссии.

Во втором эшелоне масштабным приростом вновь выделились бумаги ДВМП (FESH RM, +6,53%). В начале текущей недели они сумели преодолеть недавний спад, связанный с новостью о том, что Дальневосточное морское пароходство будет выкупать свои акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 3,87 руб. за бумагу. Таким образом, утвержденная стоимость выкупа акций ДВМП окажется почти в 2 раза ниже их текущей рыночной цены. Очевидно, что в таком случае процедура выкупа будет носить не более чем формальный характер.

Отметим также заметное повышение бумаг Автоваз-ао (AVAZ RM, +1,75%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +2,98%). Вчерашний интерес к этим акциям был вызван улучшением прогноза по продажам на российском авторынке на 2017 год со стороны Ассоциации европейского бизнеса. АЕБ прогнозирует годовой прирост внутреннего рынка легковых и коммерческих автомобилей на 10,8%.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng незначительно повысился.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.

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