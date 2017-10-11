ИК Финам: Российские индексы ждут стат. данных с нефтяного рынка

Рост экономики США в текущем году создает благоприятные условия для увеличения прибылей компаний и, если налоговая реформа Трампа будет принята, то положительная тенденция в корпоративном секторе может продолжиться в 2018 году считают в JPMorgan.

В свою очередь аналитики Bank of America прогнозируют рост американского индекса S&P 500 в район 2630п., при этом называя его финальным.

Сегодня стартует сезон отчетностей за третий квартал, в рамках которого будут опубликованы результаты таких компаний, как Delta Air Lines и BlackRock, так же рынки будут ждать протоколов ФРС (21.00).

По мнению Забине Лаутеншлегер, которая входит в правление ЕЦБ, регулятор должен поторопиться с завершением QE в Еврозоне из-за потери преимущества данных программ. Так же она отметила, что процесс постепенного сворачивания стимулирующих мер планируется начать в 2018 году.

Нефтяные котировки в среду прибавили порядка 1,5% в ожидании данных от АРI, которые из-за праздника в США были перенесены на сегодняшний день, аналитики прогнозируют снижение запасов сырой нефти на 400 тыс. баррелей.

Так же игроки будут обращать свое внимание на отчет ОПЕК, который будет опубликован в течении дня.

Тем не менее пока Brent не закрепился над отметкой 57,5$ риски снижения в инструменте продолжают сохраняться и уровень 54,60$ остается основной поддержкой.

Динамика индекса ММВБ на прошедших торгах подтверждает мои мысли о торговле индикатора в новом диапазоне 2085п.-2105п. Так что игрокам в очередной раз стоит запастись терпением и ждать прорыва блокады с первоначальной целью 50п. по направлению движения.

фРТС на торговой сессии в среду так же не претерпел кардинальных изменений, продолжая находиться в рамках диапазона 112600п.-114600п., где основной поддержкой является уровень 112000п., закрепление под которым может усилить продажи в район 110500п.

Рубль/$ отбившись от верхней границы диапазона. расположенной на отметке 58,40 снизился к локальной поддержке 57,85 от которой сегодня будет определяться с направлением движения.

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