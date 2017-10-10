Открытие Брокер: Ближе к вечеру "бычий" тренд в рубле может ослабнуть

Ко второй половине дня основные российские фондовые индексы демонстрируют понижательную динамику: рублёвый ММВБ теряет в пределах 0,4% – до 2088 пунктов, а долларовый РТС вслед за значительным укреплением нацвалюты прибавляет в пределах 0,3% – до 1136 пунктов. Внешний фон со стороны основных мировых площадок неоднозначен: фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 укрепляется на 0,18%, а индекс ЕС STOXX 600 снижается на 0,03%. На рынки влияют два противоречивых фактора. С одной стороны, в ближайшие месяцы ожидается ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ, рисковые активы остаются очень чувствительными к риторике регуляторов. С другой стороны, стоит отметить неплохие корпотчётности. В Европе LVMH отчитался о неожиданно сильном росте выручки и его акции среди лидеров роста.

Публикация блока макростатистики сегодня пришлась на первую половину дня. Платежный баланс Японии за август составил 2,38 трлн иен (ожидалось 2,262 трлн иен), торговый баланс Германии за август составил 21,6 млрд евро (ожидалось 20 млрд евро). Торговый баланс Великобритании за август составил -14,25 млрд фунтов (ожидалось -11,2 млрд фунтов).

На российском рынке в лидерах роста ММК (+1,7%), «Мечел» (ап: +1,7%) и ЛСР (+1,3%). ММК активно выкупают после дивотсечки на ожиданиях улучшения финансовых показателей компании несмотря на новые антидемпинговые пошлины ЕС. В аутсайдерах ГМК «Норникель» (-1,9%), НЛМК (-1,7%) и «Система» (-1,4%). «Норникель» распродают из-за подешевевшего никеля, перед дивидендной отсечкой бумага выглядит привлекательной для спекулятивных покупок.

Нефть основных сортов к текущему моменту дорожает в пределах 1,3%. Баррель Brent стоит $56,27, а WTI торгуется вблизи $50,19. Этот рост обусловлен снижающимся индексом доллара и обещаниями Саудовской Аравии сократить экспорт в ноябре.

Рост цен на нефть и снижение индекса доллара не выглядят долгосрочными тенденциями в преддверии публикации протоколов ФРС. Уже к вечеру не исключено умеренное ослабление рубля от текущих уровней. Индекс ММВБ вслед за неоднозначным внешним фоном останется на отрицательной территории вблизи текущих значений.

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