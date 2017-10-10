ИК "Норд Капитал": Дневной аналитический обзор

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов индекс ММВБ неспешно сполз ниже ближайшей поддержки, располагавшейся в районе 2090 п. Однако, в связи с заметным внутридневным улучшением настроений на нефтяном рынке, индекс ММВБ имеет шансы удержаться от дальнейшего падения во второй половине дня.

Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то в них формируется разворот вверх от достаточно прочного уровня поддержки находящегося на отметке $55 за баррель. В случае если еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США окажется благоприятной, эти контракты могут восстановиться в район $58. Этому способствуют последствия недавнего урагана «Нейт», из-за которого была приостановлена работа ряда нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе.

К 15.00 (МСК) индекс ММВБ понизился на 0,52%. Индекс РТС подрос на 0,30%.

Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне заметной внутридневной просадки индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди относительно ликвидных бумаг лидерами внутридневной просадки стали бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1,78%) и НЛМК (NLMK RM, -1,85%). Их текущая слабость в значительной степени связана с сегодняшним укреплением рубля, которое сочетается с заметным ростом цен на нефть. В такие моменты инвесторы и спекулянты теряют интерес к акциям экспортеров металлов.

Отдельно стоит отметить агрессивные распродажи в бумагах RUSAL plc (RUAL RM, -5,45%). Стимулом для столь негативной динамики послужили слухи о том, что компании, контролируемые Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом, продают суммарно около 3% акций «Русала» в форме процедуры ускоренного букбилдинга. С технической точки зрения мы наблюдаем, что указанные бумаги дважды не сумели преодолеть сильное сопротивление в районе 45 руб. На дневном графике этих бумаг формируется техническая фигура «двойная вершина».

Во втором эшелоне масштабным приростом вновь выделились бумаги ДВМП (FESH RM, +4,90%). Накануне они вновь сумели превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе 7 руб., получив технический стимул для дальнейшего подъема. Между тем, еще на прошлой неделе эти бумаги подверглись сильным распродажам на фоне новости о том, что Дальневосточное морское пароходство будет выкупать свои акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 3,87 руб. за бумагу.

В настоящее время индекс ММВБ продолжает боковое движение в диапазоне 2085-2090 п. Выхода ключевой зарубежной статистики сегодня не запланировано. Мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, то есть с умеренным понижением не более 0,5%-0,7% по итогам дня.

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