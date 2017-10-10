УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Первая торговая неделя сентября завершилась на позитивной ноте – индекс ММВБ прибавил еще 0,8% и остановился на отметке в 2094 пункта, а в течение пятничных торгов даже преодолевал психологический барьер в 2100 пунктов. Во многом рост обусловлен значительно подорожавшей нефтью. Хотя российские акции и остаются сильно недооценёнными в сравнении с ближайшими «коллегами» – странами с развивающейся экономикой. На этом фоне глобальные инвесторы вновь позитивно смотрят на российские акции: по данным EPFR, приток средств в фонды наблюдается уже пять недель подряд, а за неделю с 27 сентября по 5 октября составил $162 млн. Последний раз инвесторы увеличивали вложения в российский рынок в течение пяти недель подряд перед инаугурацией президента США Дональда Трампа в январе этого года. Однако если до этого события в российские фонды активно вкладывались в основном частные зарубежные инвесторы, поверившие в быстрое снятие санкций с России, то сейчас на рынок заходят профессиональные инвесторы.

Октябрь начался снижением некоторой коррекцией нефтяных котировок: марка Brent подешевела на 1,9% до $55,65 за баррель. Тем не менее рынок позитивно оценил визит короля Саудовской Аравии в Россию и переговоры лидеров стран по соглашениям в рамках ОПЕК+. Очередной ураган в США практически не отразился на котировках нефти, поскольку особенных повреждений сырьевой инфраструктуры не было и уже ведутся плановые работы по восстановлению добычи.

Наиболее серьезные потери сейчас несет золото: за неделю металл подешевел еще на 1,7% до $1262 за тройскую унцию на фоне укрепления американского доллара к мировым валютам и снижения геополитического напряжения.

Курс рубля к доллару снизился на 1,2% до 58,2 руб./$, чему способствовало укрепление доллара и коррекция нефти. На наш взгляд, доллар продолжит укреплять позиции к мировым валютам, что повлечет за собой снижение рубля примерно до 60-62 руб./$ в перспективе полугода. При этом роспуск нефтяных запасов неминуемо подвигнет цены на нефть вверх ближе к $60 за баррель. Такая ситуация позитивно скажется на динамике российского фондового рынка, который в ближайшие 12 месяцев может показать прирост 15-20%, а отдельные отрасли (в частности, потребсектор) могут вырасти сильнее рынка. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем инвесторам увеличивать долю акций в портфеле до 20-30%.

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