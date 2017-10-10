Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию в пределах 2080-2100 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник начал торги достаточно вяло и без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. В лидерах утренних распродаж фигурируют акции российского интернет-гиганта «Яндекса» и «НЛМК». В зеленой зоне держатся бумаги энергетической компании «Россети» и промышленного холдинга «Мечел».

Внешний фон к сегодняшней сессии сформировался нейтральным. Американские рынки накануне не торговались по случаю Дня Колумба. Фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка повышается. Сырьевой рынок остается сдержанным в колебаниях. Баррель нефти смеси Brent торговался утром вокруг $55,88 (+0,15%). Статистика по запасам на этой неделе будет публиковаться с опозданием на день из-за нерабочего понедельника.

Пара евро/доллар плавно повышается. Основные торги сейчас идут около 1,1770 (+0,26%). Рынок остается в смешанных чувствах. С одной стороны, спрос на доллар умеренный из-за разнонаправленной статистики, представленной в последнее время. С другой – зона евро не дает веских поводов порадоваться за свое благополучие и купить евровалюту. Макроэкономический календарь на сегодня богат статистикой. Днем стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании, товарному торговому балансу и прогнозу по ВВП от NIESR. Вечером запланировано выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

Российский рубль начал очередную октябрьскую сессию укреплением в парах с иностранными валютами. Доллар США в первый час торгов стоил 58,05 руб. (-0,5%) и энергично уступал рублю все набранное ранее. Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на вторник составляет 57,85-58,40 руб. за «американца».

Сегодня Каталония может объявить о своем желании покинуть Испанию. Глава региона Карлос Пучдемон разработал декларацию о «постепенной независимости». Согласно планам каталонских властей, должен быть начат конституционный процесс, несмотря на противостояние Мадрида. Издание El Periodico назвало эту декларацию «самым критическим моментом для Каталонии». Регион будет настаивать на переговорах с центральным правительством и говорить о необходимости посредничества.

Мы по-прежнему полагаем, что опасаться за единство Испании не стоит. Соответственно, евро и европейской финансовой стабильности ничего не угрожает. Мы считаем, что к новостям из Каталонии надо относиться спокойно. История будет очень длинной, но ничем не кончится.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2080-2100 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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