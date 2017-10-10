ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent больше падать не хочет

Цены на нефть основных европейских сортов чувствуют поддержку вблизи трехнедельных минимумов по мере того, как участники рынка ожидают падения запасов в США.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 10 октября в 12:00 по московскому времени торговались на уровне 56,07 доллара за баррель, что на 1,8% выше трехнедельных минимумов, на которых котировки оказались вчера. Американский эталон WTI прибавил 1,3%.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка ожидают падения коммерческих запасов сырой нефти в США, по итогам прошлой недели, на 1,3 миллиона баррелей. Если данные подтвердятся, это будет третье снижение подряд. Отчет будет опубликован Агентством энергетической информации в среду 11 октября в 17:30 по московскому времени.

После того цены на фьючерсные контракты Brent с ближайшим сроком экспирации снизились на 7% с годовых максимумов достигнутых в конце сентября, участники уже склонны воспринимать сложившиеся ценовые уровни как относительно низкие и активизируют покупки.

В целом, мы можем оказаться замкнутыми в коридоре 53-60 долларов за баррель. Нижняя его граница обеспечена соглашением ОПЕК+ по сокращению добычи и высокими темпами роста мирового потребления. Рост выше 60 сдерживается опасениями относительно ускорения темпов добычи в США.

Находиться в этом диапазоне мы будем, скорее всего, до встречи ОПЕК+ в ноябре, когда будет обсуждаться возможность продления соглашения по сокращению добычи.

Валерий Полховский, аналитик

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