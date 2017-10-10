Открытие Брокер: Позитивный внешний фон и промежуточные дивиденды поддержат российский рынок

За час до открытия торговой сессии на Московской бирже сложился неплохой внешний фон: фьючерс на американский S&P500 прибавляет 0,07%, фондовый индекс Японии Nikkei 225 укрепился на 0,62%, а китайский фондовый индикатор CSI300 закономерно корректируется в пределах 0,24% после взлёта в первую торговую сессию, который случился по окончании затяжных праздников.

Утром стоит обратить внимание на публикацию большого блока макростатистики. Платёжный баланс Японии за август составил 2,38 трлн иен (ожидалось 2,262 трлн иен), торговый баланс Германии за август составил 21,6 млрд евро (ожидалось 20 млрд евро). Торговый баланс Великобритании за август выйдет в 11.30 (мск), ожидается –11,2 млрд фунтов.

Утром котировки ближних фьючерсов на основные сорта нефти растут в пределах 0,1%: баррель марки Brent стоит $55,83, а WTI – $49,62. Представитель министерства энергетики Аравии ранее заявил, что страна в ноябре экспортирует лишь 7,711 млн барр. нефти при спросе в 7,150 млн барр. Генсек ОПЕК сказал, что видит признаки ребалансировки рынка и оптимистично смотрит на спрос. Тем не менее, все перечисленные заявления уже давно в цене и игроки рынка хотят увидеть стабильный глобальный дефицит не на словах, а в отчётах по рынку. Пока же основным драйвером роста нефти выступает снижающийся на 0,2% индекс доллара (DXY).

На рынке металлов золото из-за бегства инвесторов от рисков в преддверии нового витка цикла ужесточения монетарной политики прибавляет 0,3%, платина дорожает на 0,75%. Ожидается, что 11 октября выйдут протоколы заседания ФРС от 20 сентября. Член правления ЕЦБ Лаутеншлегер вчера в своем выступлении призывала к сворачиванию скупки активов. Никель после недавнего роста корректируется и растёт на 1%.

На валютном рынке пара евро/доллар укрепляется на 0,26% до отметки 1,177. По итогам вчерашних вечерних торгов на Мосбирже доллар подорожал на 0,24% до 58,33 руб., а евро прибавил менее 3,2% до 68,49 руб. Фьючерс на ММВБ потерял менее 0,1%.

Сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост котировок ММВБ в пределах 0,5%. Российский рынок, в первую очередь сырьевой сектор, поддержат слабый рубль и неплохой внешний фон. Стоит обратить внимание на акции МТС и НЛМК, по которым сегодня последний день для получения промежуточных дивидендов перед отсечкой (доходность 3,7% и 2,3% годовых соответственно). На валютном рынке не исключено плавное укрепление рубля от уровней вчерашнего закрытия, но устойчивого спроса на нацвалюту стоит ожидать не ранее второй половины недели, когда выйдут данные по запасам нефти и рынок отыграет протоколы ФРС.

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