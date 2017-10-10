ИК ЛМС: Растущие цены на нефть и рост мировых индексов позволят российскому рынку вырасти с открытия на 0,1%

Растущие цены на нефть и рост мировых индексов позволят российскому рынку вырасти с открытия на 0,1% Американские индексы в понедельник снизились после падения фармацевтических компаний, из-за возможного обострения конкуренции в этом секторе, а также вследствие национального праздника в США. S&P 500 потерял 0,18%, Dow Jones понизился на 0,06%, высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,16%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут перед сезоном публикации отчётности: S&P 500 поднялся на 0,07%, Dow Jones – на 0,10%, Nasdaq - 0,10%.

Нефтяные котировки в понедельник выросли на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре. Brent подорожал на 0,31% до $55,79, а WTI - на 0,59% до $49,58.

Сегодня цены на нефть слабо растут. Brent поднялась на 0,14%, до $55,87, WTI также прибавляет 0,14%, ее цена составляет $49,65. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправленно. Алюминий опустился на 0,39%, медь прибавила 0,67%, никель потерял 0,86%. Азиатские рынки сегодня растут, Южная Корея является лидером роста, японский индекс достиг максимума с июля 2015 года. Nikkei 225 повысился на 0,6%, KOSPI вырос на 1,7%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries почти не изменился, китайские индексы разнонаправлены: Hang Seng прибавил 0,5%, Shanghai Composite опустился на 0,1%.

Сегодня в США выйдет значение индекса сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей. Состоится выступление главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Н.Кашкари. В Германии опубликуют данные об импорте и экспорте за август. Во Франции обнародуют данные о промышленном производстве в августе. В России сегодня Кубаньэнерго и ОГК-2 проведут заседание совета директоров. ЧТПЗ и ГАЗ закроют реестр на участие во внеочередном общем собрании акционеров. НОВАТЭК и Роснефть закроют реестр для получения дивидендов.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,1%.

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