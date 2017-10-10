ГК Forex Club: У рубля только один шанс вырасти

У рубля есть проблемы. В понедельник USD/RUB доросла до отметки 58,47. Нефть уже три дня подряд не может уйти выше 57,20, и это на фоне агрессивных заявлений представителей ОПЕК. А доллар активно растет даже на фоне не очень сильных данных по рынку труда.

И это в совокупности может давить на рубль в течение ближайших дней. Масла в огонь подливает и продолжающая расти доходность американских госбумаг. Это делает высокодоходный, но рискованный рубль еще менее привлекательным для спекулянтов.

Единственная надежда для рубля сейчас - это получить позитивные данные с рынка нефти. В понедельник Генсек ОПЕК заявил, что видит очевидные признаки перебалансировки нефти. В среду и четверг США опубликуют данные по коммерческим запасам энергоносителя в подземных хранилищах. Если показатель будет падать, это может вернуть веру в Brent и отправить ее в район 58 долл./барр.

Если так, USD/RUB может вернуться в район 57,40 уже через пару дней.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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