ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением в пределах 0,2-0,3% по индексу ММВБ, около отметки 2100 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2090, 2080 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2110, 2130 п.

• Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов мы увидим новую попытку закрепления индекса ММВБ выше ближайшего уровня сопротивления 2100 п. В случае уверенного пробоя указанной отметки вероятно дальнейшее повышение индекса ММВБ в район 2110-2120 п.

• Выхода ключевой зарубежной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов станет характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,12%) и РТС (-0,16%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Слабая утренняя попытка игры на повышение потерпела неудачу. Позднее рублевый индекс ММВБ перешел в состояние бокового движения несколько ниже психологически значимого уровня 2100 п., который взял на себя роль ближайшего сопротивления.

Добавим, что торговые обороты на локальном рынке по итогам вчерашних торгов оказались крайне невелики. Это было связано с отсутствием значимых внешних сигналов в пользу открытия новых позиций в российских акциях. Кроме того, активность нерезидентов была пониженной в связи с отмечавшимся в США праздником – Днем Колумба. Что же касается нефтяных контрактов, то они в течение вчерашних суток не продемонстрировали явного направленного движения и находились в состоянии консолидации около уровней, достигнутых в конце минувшей недели.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,3 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Ожидаемо слабее рынка торговались бумаги Новатэк (NVTK RM, -1,62%). Вчера они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Полугодовые дивиденды по ним составят 6,95 руб. на акцию, или порядка 1% от цены пятничного закрытия.

Акции ММК (MAGN RM, -0,98%) выглядели намного хуже других представителей сектора черной металлургии. Эти бумаги с некоторым опозданием отыграли пятничное сообщение о том, что Европейская комиссия приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат из России. Ставка фиксированной пошлины для отдельных российских компаний установлена в индивидуальном размере. Для компании ММК она составит 96,5 евро за тонну, в то время как для ПАО НЛМК (NLMK RM, +0,53%) – 53,3 евро за тонну, а для ПАО Северсталь (CHMF RM, +1,09%) – 17,6 евро за тонну. Таким образом, от новых европейских антидемпинговых мер в большей мере пострадает Магнитогорский металлургический комбинат. Добавим, что к концу минувшей недели акции ММК вплотную приблизились к психологически значимому «круглому» уровню 45 руб. Очевидно, что указанная новость затруднит преодоление этого важного сопротивления. Возможно, в ближайшие дни мы будем наблюдать приостановку или завершение четырехмесячного восходящего движения в акциях ММК.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1,69%) сменили свой масштабный пятничный прирост на существенное понижение. Вчера они вновь просели ниже значимого ценового уровня 10000 руб., неоднократно выступавшего для бумаг «Магнита» и поддержкой, и сопротивлением. Таким образом, мы наблюдаем продолжение борьбы «быков» и «медведей» за указанный уровень. Среднесрочные перспективы этих бумаг выглядят нейтральными.

Акции Алроса (ALRS RM, +1,37%) существенно опередили индекс ММВБ. Их поддержало сообщение главы алмазодобывающей компании Сергея Иванова о том, что материальный ущерб от недавней аварии на руднике «Мир» будет в основном покрыт за счет страховых выплат. Сам же аварийный рудник возобновит работу не ранее 2019 г.

Акции ДВМП (FESH RM, +8,31%) в течение одного торгового дня сумели отыграть свою недавнюю сильную просадку. Вчера они вновь превысили ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе 7 руб. На прошлой неделе эти бумаги подверглись резким распродажам на фоне новости о том, что Дальневосточное морское пароходство будет выкупать свои акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 3,87 руб. за бумагу. Таким образом, объявленная цена выкупа оказалась почти в 2 раза ниже текущего биржевого курса акций ДВМП.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1,09%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1,21%), Русгидро (HYDR RM, +3,45%), Распадская (RASP RM, +4,03%), Башнефть-ап (BANEP RM, +3,31%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.

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