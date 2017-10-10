ИФК «Солид»: Рынок акций откроется нейтрально

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55,9 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США и ежемесячного доклада ОПЕК.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром находятся в небольшом «плюсе». Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2096,3 пункта), предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор вновь попытается закрепиться выше «психологического» уровня 2100 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,2% из-за снижения котировок акций компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (-2,2%) Anglo American (-3,3%). Французский индекс CAC (+0,11%) вырос на фоне повышения в цене акций холдинга Kering (+2%) и производителя молочной продукции Danone (+1.2%). Немецкий DAX (+0,16%) также прибавил, переписал свой исторический максимум, а повышением в нем выделились акции энергетических компаний E.ON (+3,1%) и RWE (+2,7%).

Фондовый рынок США в понедельник понес небольшие потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,06%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение в цене акций банка Goldman Sachs (-1,3%) и компании UnitedHealth Group (-0,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0,16%) тоже снизился. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,18%) продолжил откат от установленного на прошлой неделе исторического максимума при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранения» (-0,7%).

Рынок акций РФ не показал единой динамики. Индекс ММВБ вырос на 0,12% при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Газпрома (+1,1%) и Норникеля (+1,2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,16%) снизился из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных акций сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов Северстали за 3-й квартал и результаты сентябрьских продаж АЛРОСА.

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