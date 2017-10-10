ИК Финам: Давление на нефтяные котировки может продолжиться

Ожидания, связанные с налоговой реформой Трампа, поддерживают американские индексы вблизи исторических максимумов. Так по мнению Wall Street Journal индекс Dow Jones на этой неделе может протестировать отметку 23000п.

Игроки в свою очередь ждут начала сезона отчетов заокеанских компаний, стартующий на текущей неделе.

Так, в четверг будут обнародованы результаты тяжеловесов Wall Street JPMorgan и Citigroup, а в пятницу Wells Fargo и Bank of America.

Нефтяные котировки после снижения в первой половине торговой сессии понедельника перешли к росту на информации о том, что Саудовская Аравия в следующем месяце существенно сократит поставки нефти вплоть до 7,15 млн. б в день, в то время как спрос на текущий момент, по оценкам экспертов, составляет порядка 8 млн. б в сутки.

В среднесрочной перспективе давление на котировки "черного золота" может продолжиться на фоне окончания автомобильного сезона и плановых профилактических работ на американских НПЗ, что может вызвать рост запасов сырой нефти.

Как отмечалось ранее, основная поддержка Brent в текущей ситуации находится в районе отметки 54,60$, закрепление под которой может отправить цену к уровню 53$, локальное сопротивление на данный момент 56,40$, основное 57,50$.

Сегодня игроки будут ждать предварительных данных по запасам сырой нефти от API (23.30).

Индекс ММВБ после выхода из консолидации на прошлой неделе вверх, судя по всему рисует новый диапазон 2085п.-2105п., выход из которого будет составлять порядка 50п. по направлению движения.

фРТС на прошедшей торговой сессии продолжил снижение и на данный момент локальная поддержка расположена на уровне 112600п. и основная-112000п. Для возвращения к росту инструменту нужно закрепиться над отметкой 113800п.

В паре рубль/$ продолжается диапазонная торговля 57.40-58,40, при выходе из которой ближайшее сопротивление расположено на отметке 58,90, поддержка 56,80.

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