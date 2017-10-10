ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Презентация грузовиков Tesla откладывается

Вчера российский индекс ММВБ показал нейтральную динамику. Вполне вероятно, что после пяти недель притока средств нерезидентов на наш рынок будет пауза и индекс снизится в район повышательного тренда (2050). Цены на нефть в последнее время показывают боковую динамику (можно сказать, что на рынке нефти сейчас происходит коррекция (в боковой форме)). Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил: ОПЕК и другим нефтедобывающим странам могут потребоваться «чрезвычайные меры» в следующем году, чтобы привести нефтяной рынок в равновесие. «Растет всеобщая уверенность в том, что процесс перебалансировки рынка идет. Мы постепенно, но уверенно движемся в сторону нашей общей благородной цели», – сказал Баркиндо в интервью на Энергетическом форуме Индии. – «Чтобы сохранить эту тенденцию в следующем году, могут потребоваться некоторые чрезвычайные меры, для восстановления и сохранения стабильности на продолжительный срок в будущем». Баркиндо сообщил, что в данный момент ведутся консультационные переговоры по продлению соглашения ОПЕК+ после марта 2018 года и что к соглашению могут присоединиться новые страны – возможно, это произойдет на следующем заседании ОПЕК 30 ноября в Вене.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи выразил оптимизм в отношении достижения договоренностей, которые поспособствуют приходу нефтяного рынка в равновесие в 2018 году, между нефтедобывающими странами на ближайшем заседании ОПЕК. Саудовская Аравия сообщила о намерении рекордно сократить экспорт нефти в ноябре. «Цены на нефть не могут определиться с направлением движения. Поступают смешанные сигналы, и из-за этого инвесторам постоянно приходится менять свои ожидания», – сказал старший экономист по энергетическим рынкам в ABN Amro Ханс ван Клиф. – «Велика вероятность, что боковая динамика будет продолжаться в ближайшие недели, до ближайшего заседания ОПЕК».

По результатам торгов понедельника фондовый рынок США продемонстрировал падение (S&P 500 -0,18%, Dow Jones Industrial Average -0,06%). Правда, объемы торгов были понижены, так как в США отмечался государственный праздник День Колумба. Сильно упал сектор здравоохранения (S&P 500 Health Care -0,67%). Появилась информация, что Amazon рассматривает возможность выхода на фармацевтический рынок. Акции Amazon выросли в цене по результатам торгов на 0,14%. Одними из главных аутсайдеров в секторе здравоохранения в понедельник стали акции Express Scripts Holding, закрывшись понижением на 5,04%.Напротив, ростом отметился энергетический сектор (S&P 500 Energy +0,25%). Акции General Electric Co. утялули вниз индекс «голубых фишек», упав на 3,94%, на фоне ухода ряда работников компании. В США в понедельник отмечался День Колумба, в связи с чем были закрыты торги на рынке облигаций.

Акции Tesla (-3,91%) оставались под давлением из-за новости о переносе презентации грузовиков на середину ноября. В пятницу вечером после закрытия торгов Илон Маск сообщил в твиттере, что презентация грузовиков Tesla Semi откладывается на 16 ноября, так как Tesla направляет ресурсы на отладку производственного процесса электрокаров модели Model 3 sedan и на помощь пострадавшим от ураганов в Пуэрто-Рико.

Еще об автомобилях.... General Motors (+0,92%) сообщила в понедельник, что покупает компанию StrobeInc, которая использует технологию LIDAR, помогающую самоуправляемым автомобилям определять объекты на расстоянии. Это приобретение служит целью ускорить приход General Motors на рынок самоуправляемых автомобилей. Среди крупных производителей автомобилей сейчас идет очень жесткая конкуренция за то, чтобы первыми вывести самоуправляемые автомобили на рынок. Ограниченный приход полностью самоуправляемых транспортных средств на рынок ожидается примерно к 2020 году. GM и Ford Motor (+0,24%) обе сообщали о планах начать продажу полностью самоуправляемых автомобилей к 2021 году. Таксисты – умирающая профессия.

Спокойной жизни у инвесторов в ближайшие дни не будет. В США набирает силу сезон отчетности (на этой неделе много отчетов от финансовых компаний). Продолжается скандал вокруг вмешательства Кремля в выборы США, который может привести к усилению санкций. Вслед за Facebook, в понедельник о покупке рекламы Кремлем с целью вмешательства в президентские выборы в США сообщила Google. Согласно заявлению компании, Россия купила рекламу на площадках YouTube, Gmail и Google Search на сумму в десятки тысяч долларов. Парламент Каталонии соберется сегодня на заседание, на котором, не исключено, может принять декларацию о независимости. 12 октября Трамп планирует сделать заявление о выходе США из ядерной сделки с Ираном, что повлечет за собой рост геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Другая аналитика