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mfd.ruАналитикаКомментарии9 октября 2017 г.Dukascopy Bank SA: в понедельник российские инд...
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16:49

Dukascopy Bank SA: в понедельник российские индексы акций продолжат снижаться на низких торговых оборотах

В первую половину торговой сессии понедельника российские индексы акций снижаются, отыгрывая падение в пятницу нефтяных контактов ниже отметки $56 за баррель марки Brent. Поддержку нефти не оказал даже выход еженедельной статистки от Baker Hughes, согласно которой число активных нефтяных буровых на прошлой неделе снизилось на две штуки. Падение активности инвесторов и торговых оборотов на ММВБ мы связываем с продолжающимися выходными в США по случаю празднования Дня Колумба. К середине дня индекс ММВБ снизился на 0,12% до 2091 пункта, а индекс РТС потерял 0,4%, опустившись вслед за рублем. С начала дня российская валюта подешевела на 18 копеек до 58,37 руб./долл. А вот на азиатских биржах новая торговая неделя началась с роста основных индексов, несмотря на жесткие высказывания представителей администрации Дональда Трампа относительно северокорейской ядерной программы.

Во второй половине дня мы ожидаем продолжения умеренного снижения российских индексов акций на низких торговых оборотах.

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