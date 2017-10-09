Альпари: Нефтедобыча восстанавливает мощности, рубль отступает

Российский рубль сегодня отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США днем в понедельник торгуется по 58,42 руб. (+0,4%). Евро стоит 68,60 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 октября, составляют 58,31 руб. за американскую валюту и 68,38 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 55 и 85 копеек соответственно.

Рынок нефти в начале новой недели смотрится неоднородно. Баррель североморского сорта Brent стоит $55,26 (-0,6%). Бочка техасской нефти WTI торгуется по $49,30 (+0,02%). Пятничная статистика по численности буровых установок от Baker Hughes в США уже учтена в ценах. Рынок сегодня неактивен и смотрится «тонким»: в США празднуют День Колумба и формально основная часть инвесторов в торгах отсутствует.

Сила тропического шторма «Нэйт», который в минувшие выходные обрушился на Флориду, Алабаму и Луизиану, была предсказуемой. Нефтяникам пришлось останавливать часть мощностей, но после «Харви» и остальных стихийных бедствий особенных повреждений сырьевой инфраструктуры уже нет. Работы по восстановлению и возвращению нефтезаводов и платформ в эксплуатацию идут полным ходом. Как только на рынок вернутся игроки, сектор энергоносителей сосредоточится на теме ОПЕК и его соглашения.

Стоит обратить внимание, что пара доллар/рубль вышла за пределы локального диапазона 57,50-58,35 руб. и теперь торгуется выше. Цель гринбека – закрепиться над значениями 58,50-58,55 руб. Тогда можно будет говорить о новых целях повышения и, возможно, смене краткосрочных настроений. Но пока только наблюдаем.

Анна Бодрова, старший аналитик

Другая аналитика