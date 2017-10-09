Открытие Брокер: К концу дня ММВБ может выйти в «зелёную зону» на фоне нормализации внешнего фона

В понедельник ко второй половине дня основные российские фондовые индексы демонстрируют понижательную динамику: рублевый ММВБ теряет в пределах 0,1% до отметки 2093 пунктов, а долларовый РТС из-за заметного ослабления национальной валюты теряет чуть более 0,4% до 1130 пунктов. К обеду внешний фон окончательно перешел в позитивную плоскость: фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,16%, а панъевропейский индекс STOXX 600 растет на 0,16%. Китайский фондовый рынок после продолжительных праздников за одну сессию взлетел до максимума за последние 1,5 года. Продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли в сентябре на 18,1% (г/г), общая тенденция разворота соответствующего рынка к росту очевидна. Новостной поток по-прежнему носит умеренно негативный характер из-за событий в КНДР и Каталонии, но эти факторы с каждым днем теряют свою значимость, в том числе в ожидании корпоративных отчетностей.

Публикация блока сегодняшней статистики неоднозначно влияет на рынок. Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за октябрь составил 29,7 пункта (ожидалось 28,5 пункта), промышленное производство в Германии за август выросло на 2,6% (м/м) против ожидавшегося роста на 0,7% (м/м), индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в КНР за сентябрь составил 50,6 пункта (значение за предыдущий период – 52,7 пункта).

На российском рынке в лидерах роста находятся акции «Распадской» (+3,4%), «РусГидро» (+3%) и «Мечела» (ао: +3%). Сегодня мы присвоили «Распадской» целевой уровень 115,5 руб., ожидая в среднесрочной перспективе роста котировок почти на 40% ввиду роста цен на уголь и сильного финансового профиля компании. В аутсайдерах находятся акции «Магнита» (-1,7%), изрядно перегретого из-за buyback «ДИКСИ» (-1,6%) и «НОВАТЭКа» (-1,2%).

Основные сорта нефти к текущему моменту демонстрируют разнонаправленную динамику. Баррель Brent стоит $55,49 за баррель, а WTI торгуется вблизи $49,37. Индекс доллара показывает околонулевую динамику, число буровых в США, по пятничным данным Baker Hughes, незначительно снизилось, риски появления новых мощных ураганов на побережье США несущественны. В таких условиях расшевелить котировки смогут разве что новые заявления участников ОПЕК+ и данные по запасам и добыче в США.

Учитывая неплохой внешний фон, по итогам дня не исключен выход ММВБ из «красной зоны». Давление на рубль может немного ослабнуть из-за усиления эффекта «Carry trade» в связи с размещениями ОФЗ и снижением рыночных ставок доходности, что способствует росту котировок бондов и привлекает спекулянтов. К тому же, на прошлой неделе в очередной раз заметно подешевели CDS на Россию.

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