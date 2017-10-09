ГК Forex Club: Динамика валют стран СНГ в третьем квартале 2017 года

Валюты стран СНГ во третьем квартале 2017 года показали смешанную динамику против доллара США. Наибольше укрепились молдавский лей, российский рубль и киргизский сом. В то же время сильнее всего девальвировали узбекский сумм, казахский тенге и грузинский лари. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального исследования аналитического департамента ГК FOREX CLUB.

Молдавский лей продолжает восстановление после президентских выборов в 2016 году. Доступ к российскому рынку молдавских товаров дал возможность повысить экспорт более чем на 13,9% за семь месяцев 2017 года. Также в Молдове активно развивается туризм, что повышает приток иностранной валюты.

Российский рубль в третьем квартале укрепился против доллара на 1,8% на фоне стремительного роста цен на нефть. В частности, нефть марки Brent за последние три месяца подорожала на 15,8% до 56,7 долларов за баррель. Поддержку валюте также оказывает экспорт зерна.

Узбекский сум девальвировал на 102,3% на фоне решения Центрального банка привести официальный курс к равновесному. В результате этого, официальный обменный курс превзошел курс черного рынка. Длительный период валюта находилась под давлением в связи со сменой политических элит и ожиданиями либерализации валютного рынка.

Казахский тенге потерял в третьем квартале 5,9% из-за падения экспортной активности и нестабильности цен по основным экспортным направлениям. Также сказывается неустойчивость рубля, несмотря на рост цен на нефть, и укрепление доллара, которое привело к ослаблению валют основных импортеров казахских товаров.

Грузинский лари снизился против доллара на 3,2%. Основное ослабление произошло во второй половине августа-сентябре, когда на мировых валютных площадках доллар начал восстанавливать свои позиции в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Глобальные тенденции на мировых валютных рынках

Индекс доллара (доллар против корзины мировых валют) с начала 2017 года снизился на 10,1%. Слабость доллара поддерживалась неуверенностью инвесторов в том, что ФРС США изменит денежно-кредитную политику.

В первом полугодии наименее устойчивыми оказались валюты Узбекистана (147,8%), Таджикистана (11,7%) и Аргентины (9,7%). При этом сильнее всего укрепились чешская крона, польский злотый и сербский динар. Поскольку для большинства стран основным торговым партнером является ЕС, именно евро и экономика региона определяют тенденции пограничных с еврозоной стран.

Доллар снизился против Bitcoin на 78,7%. В сентябре был зафиксирован исторический максимум роста криптовалюты на уровне 5930 долларов. И хотя инвесторы рассматривают Bitcoin как средство заработка, а не как криптовалюту для расчетов, оправданный рост происходит именно в период расчетов за товары и услуги. В последние месяцы на рынке криптовалют повысилась волатильность, что связано с переходом стран и центробанков к регулированию торговли и использования криптовалют. В будущем такое регулирование позволит сделать инвестиции, торговлю и обслуживание платежей более безопасным и массовым.

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