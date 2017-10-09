ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зернобобовых 2–6 октября 2017 года

По итогам торгов первой недели октября 2-6 октября, цены зерновых показали снижение, в то время как соя показала рост. Рынок переваривал пятничные данные США и Европы по запасам зерна и урожая. Погодный фактор, а также информация о внешнеторговой активности дополняли спекулятивный фон. При этом выходные в Китае вывели крупного покупателя из рынка, что сдерживало покупателей. На Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ декабрьские контракты на пшеницу снизились на 1,1% с 448,25 до 443,50 USD/100буш, на кукурузу снизились на 1,5% с 355,25 до 350,00 USD/100буш, на сою выросли на 0,4% с 968,25 до 972,25 USD/100буш.

В течение недели рынок сохранил повышенную волатильность, связанную, в том числе с переходом в новый квартал. При этом ведущим фактором снижения стали пятничный отчет USDA (оценка производства всей пшеницы оказалась на 1,3% выше ожиданий, также выше ожиданий оказались запасы зерна) и оценка госагества FranceAgrimer по качеству мягкой пшеницы (урожай на 6% выше пятилетних уровней – 37,8млн.т, при этом львиная его доля относится к премиум и высшему классу). Уже в середине недели ЕС повысил прогноз производства мягкой пшеницы на 2017/2-18МГ с 139,4 до 140,4млн.т. и ячменя - почти на 1млн.т до 58,1млн.т.

Дополнительным фактором снижения пшеницы и кукурузы выступил погодный фактор. В частности, дожди в США подпитали грунт для лучшего прорастания озимых. В свою очередь, сухая погода в Аргентине улучшила ситуацию для сева сои и кукурузы. Ограничивал рост кукурузы также новый улучшенный прогноз INTL FCStone по урожаю - 14,129 млрд.буш (данный прогноз ниже оценок USDA на 14,184 млрд.буш).

Давление на пшеницу также оказывают рекордные урожаи и запасы зерна в РФ, а также опережающий сев озимых. Если учесть себестоимость производства российскими фермерами тонны пшеницы порядка $100 (по данным Societe Generale), становится очевидным конкурентное ценовое преимущество. В итоге, активное предложение черноморской пшеницы на ближневосточных и азиатских рынках сдерживает американское предложение. Статистика по экспорту американского зерна оказалась слабой, как пшеницы, так и кукурузы. Совокупная торговля на 35% ниже среднего значения за 100 дней, согласно Bloomberg.

Несмотря на спекулятивное давление, цена кукурузы удерживалась от сильного снижения. И к этому было несколько предпосылок. Во-первых, ЕС пересмотрели с понижением прогноз урожая кукурузы с 59,38 до 59,1 млн.т. Во-вторых, по прогнозам компании Rural Clima, из-за дождей площади сева летней кукурузы в Бразилии могут сократиться на 20-25%. В-третьих, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) начал снижать прогнозы по валовому сбору кукурузы в РФ в текущем году до 15,2-15,6 млн.т до 13,7-14,2 млн.т (по сентябрьским прогнозам USDA 15,3млн.т), в связи с плохим уровнем урожайности.

Соя, наоборот, получила поддержку в текущих погодных условиях. Дожди в Штатах задерживают сбор урожая, а сухая погода в регионах выращивания сои в Бразилии, сдерживает сев нового урожая. Но при этом выходные в Китае (импортер сои №1) сдерживают рынок от сильных спекулятивных покупок.

Падение нефтяных цен и ослабление евро также усиливали волатильность цен.

На ближайшей неделе в центре внимания отчет Министерства сельского хозяйства США WASDE, в котором будут обновлены прогнозы на урожай 2017/2018, а также отчет Conad по ситуации в агрсокторе Бразилии. Оба отчета будут опубликованы 10 октября во второй половине дня и станут ключевым драйвером движения рынка на ближайшие две недели.

В предверии публикации отчета WASDE, согласно Bloomberg, на рынке преобладает нейтральный настрой: по пшенице (быки – 6, медведи – 4, нейтрально – 10), по кукурузе (быки – 3, медведи – 7, нейтрально – 12), по сое (быки – 6, медведи – 6, нейтрально – 10).

Для декабрьских фьючерсов мы рассматриваем торговый коридор на будущую неделю для пшеницы на уровне 420-450USD/100буш, для кукурузы прогноз 345-360долларов за 100 бушелей, для сои на уровне 940-1000 USD/100буш.

На рынках СНГ

По данным Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) поднялись до $192,0 (+$3). Экспортные поставки формируют мощную поддержку ценам. Цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) поднялись $192,00 (+$5), цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) снизились до $164,0 (-$2,5).

По данным Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) стабилизировались на уровне $162,0, цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) находятся на уровне $161,5.

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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