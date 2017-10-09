Альпари: Индекс ММВБ проведет понедельник в диапазоне 2085-2110 пунктов

К настоящему времени основные биржевые индикаторы торгуются неоднородно. В лидерах утреннего спроса фигурируют бумаги «РусГидро» и компании тепловой генерации «ОГК-2». Под давлением остаются акции «Новатэка» и гиганта строительной отрасли компании «ПИК».

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась нейтральной. Американские рынки закрыли пятницу небольшим снижением. Фьючерс на индекс S&P на премаркете растет. Сегодня индексы США не будут торговаться: рынки закрыты по случаю празднования в стране Дня Колумба. Цены на нефть торгуются с нулевым отклонением от уровней открытия торгов. Баррель североморского сырья Brent стоит $55,62 и никак не меняется. Пятничная статистика от Baker Hughes, проиллюстрировавшая снижение численности буровых установок, уже учтена в котировках. Рынок очень беспокоился относительно силы тропического шторма «Нэйт», но страхи, похоже, не реализовались.

Пара евро/доллар в начале недели слегка повышается. Основные торги идут около 1,1730. Сегодняшний торговый день будет тихим, важной статистики очень мало.

Российский рубль в первый час сессии отступал в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 58,38 руб. (+0,3%). Вероятный диапазон торгов на сегодня в паре доллар/рубль составляет 58,00-58,65 руб.

Индекс ММВБ проведет понедельник в диапазоне 2085-2110 пунктов. Мало что может всерьез сейчас испортить настроение покупателям.

Группа компаний «Обувь России» выходит на IPO. Группа хочет привлечь денежные средства для расширения розничной сети, развития каналов дистрибуции и поставок, а также для частичного погашения существующей задолженности. В рамках IPO запланировано разместить 42 396 000 новых акций по цене от 140 руб. до 170 руб. за одну акцию. Это соответствует оценке акционерного капитала компании по итогам предложения от 15,8 млрд руб. до 19,2 млрд руб.

По итогам IPO ожидается, что доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно до 41% от увеличенного акционерного капитала (при условии максимального объема).

Акции допущены к торгам на Московской бирже, начиная с 20 октября 2017 года.

Вероятно, бумаги размещаются под конкретных инвесторов, так как ситуация на рынке для IPO сейчас не самая лучшая. Российский фондовый рынок недооценен и в иные годы компания могла бы привлечь более существенные средства. После размещения ликвидность акций будет низкая, так как сектор легкой промышленности почти не представлен на Московской бирже и не имеет инвестиционной привлекательности для спекулянтов. В будущем, если компания будет активно работать с инвесторами, ликвидность может возрасти.

Сегодня советы директоров запланированы в группе «ГАЗ», АФК «Системе» и энергетической организации «МРСК Северо-Запада». Очередное заседание проведет Еврогруппа, куда входят министры-финансов стран-членов еврозоны, примкнувшие к ним еврокомиссары по финансам и экономике, председатель Европейского центрального банка и другие высокопоставленные чиновники ЕС.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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