ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent снижается, но становится интересным для покупок

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи трехнедельных минимумов по мере того, как влиятельные представители ОПЕК заявляют о необходимости продления соглашения по сокращению добычи.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 9 октября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 55,68 доллара за баррель, снизившись за две недели с годовых максимумов на 5,7%. Американский эталон WTI находился в районе 49,50, потеряв за этот период 6,2%.

Цены на нефть находятся под давлением после роста в сентябре, по мере того как участники рынка выражают обеспокоенность, что на более высоких ценовых уровнях темпы роста добычи в США могут быстро возрасти. За последние две недели число буровых установок увеличилось на 4 единицы после шести недель снижения, и это уже нервирует трейдеров.

Одновременно, влиятельные представители ОПЕК, в частности генеральный секретарь Мохаммед Баркиндо, заявляют о необходимости продлить соглашение. Россия и Саудовская Аравия сигналят, что не против, но заявляют о необходимости принимать это решение ближе к сроку окончания его действия. Неопределенность в этом вопросе, тоже давит на цены.

Однако, полагаю, что эта слабость котировок носит временный характер. Соглашение, подписанное в прошлом декабре, существенно поддержало рынок и обернулось приличными дополнительными валютными поступлениями для стран участниц. Если конъюнктура рынка будет такова, что потребуется его продление, уверен, что это будет сделано.

Соответственно на текущих низких ценовых уровнях Brent уже может быть интересным для покупок. Особенно, в случае снижения к отметке 53 доллара за баррель. Фундаментально обоснованным коридором колебаний считаю область 53-60 долларов.

Валерий Полховский, аналитик

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