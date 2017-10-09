ФГ "Калита-Финанс": Сильная американская статистика переламывает тренд на фоне политических проблем Испании

Форекс

EUR/USD на прошедшей неделе, так и не смогла развить сколько-то значимое восстановление, протестировав под конец недели важный уровень 1.1685. Это 23.6% от всего падения евро с максимумов 2008-го до минимумов начала этого года. Именно этот уровень ограничивает сверху диапазон, в котором EUR/USD закрепилась с начала 2015-го и жила до лета этого года. Теперь с этого уровня начинается зона активного сопротивления, которую должен будет преодолеть в своем дальнейшем укреплении доллар, чтобы вернуться к торговле в старом коридоре, а, возможно, и взять курс на новые многолетние максимумы. В пользу дальнейшего укрепления доллара сейчас говорит несколько факторов:

Перспектива сворачивания QE со стороны ЕЦБ на фоне разочарования долларом и установления политического спокойствия в ЕС оценивалось рынком как решённое дело, а никакого решения и даже плана со стороны ЕЦБ озвучено еще не было. Вполне возможно, рынок, как часто бывает, на эмоциях «бежит впереди паровоза».

В последнем протоколе ЕЦБ отмечено, что изменение параметров денежно-кредитной политики должно быть осторожным, а члены управляющего совета согласны с тем, что экономике по-прежнему требуется существенное стимулирование. Также отмечено, ЕЦБ обеспокоен волатильностью и темпами укрепления евро.

Политическое спокойствие в ЕС, как показывают события в Испании, обманчиво. Пока что они негативно сказались лишь на испанском долговом рынке, однако, если напряженность сохранится, негативная реакция может пройти по всем рынкам европериферии, что станет для ЕЦБ дополнительным поводом проявить осмотрительность. Fitch отмечает, последствия воскресного голосования сложно предсказуемы, сохраняются риски нового всплеска напряженности, и недавние события могут снизить способность испанского правительства проводить национальную политику. Хотя отделение Каталонии от Испании оценивается как маловероятное, сохранение напряженности создаст риски снижения темпов роста экономики страны. Дальнейшая эскалация напряженности может негативно повлиять на кредитный рейтинг Испании.

В пользу доллара играет серия сильной статистики прошлой недели. ISM в обрабатывающей промышленности превзошёл ожидания, отчета по рынку труда рапортует о снижении безработицы до минимального уровня с 2001-го года (при росте уровня участия в рабочей силе) и росте средних заработных плат. Стоит отметить, что негативные стороны отчета (фактическое сокращение рабочих мест и пересмотр числа рабочих мест в сторону уменьшения в предыдущих отчетах) были восприняты на этом фоне сравнительно безболезненно. Когда спекулянты реагируют на сильную сторону статистики, это знак в пользу формирования нового тренда. Ранее доллар впитывал в себя разочарования, но это не может длиться постоянно.

В пользу роста доллара играет экстремально медвежье позиционирование в нем. По данным CFTC чистая короткая позиция по доллару находится на максимальном с конца сентября 2012-го уровне. Если ознакомиться с рекомендациями публичных обзоров большинства инвестбанков и соответствующими прогнозами, сила доллара рассматривается пока что лишь как краткосрочное явление, среднесрочные прогнозы остаются медвежьими.

Наконец, на прошлой неделе появились разговоры о том, что будущем приемником Йеллен на посту главы ФРС может стать Кевин Уорш, некогда бывший членом Совета управляющих ФРС. Выходец из Morgan Stanley, он в 2006 году стал самым молодым управляющим за всю историю ФРС. Срок его полномочий заканчивался в 2018-м, но он ушел в отставку в марте 2011-го. Занимая пост управляющего ФРС, был приверженцем жесткой денежно-кредитной политики и не поддерживал расширение QE.

Все перечисленные факторы создают очень благоприятный фон для роста американской валюты в среднесрочной перспективе, однако и поддержка, которую предстоит штурмовать паре EUR/USD в попытках снижения, сильная. В связи с этим разумной тактикой представляется формировать лонг в долларе на попытках его ослабления, и сокращать его при возврате EUR/USD в район 1.168.

GBP/USD, ранее державшаяся лучше, чем EUR/USD, на ушедшей неделе демонстрировала откровенную слабость из-за ослабления внутриполитических позиций британского премьера. Позиции Терезы Мэй пошатнулись вследствие существенных разногласий в консервативной партии в вопросе Brexit, которые выявлены последней конференцией консерваторов. Политические обозреватели оценили выступление Мэй на конференции как провал, и прочат ее отставку. Ранее мы отмечали окончание ралли GBP/USD при достижении им наших среднесрочных целей в районе 1.36, соответствующих низам кризиса 2009-го, и рекомендовали закрывать длинные позиции. Сейчас пара скорректировалась к нижней границе растущего канала, построенной по минимумам марта и августа. Возможен отскок, однако мы не ожидаем преодоления уже поставленных максимумов, и полагаем, что сейчас актуальна торговля в пространстве между трендовой поддержкой и сопротивлением 1.36, и в сценарии среднесрочного усиления доллара, которого мы сейчас придерживаемся, выход из этого клина будет вниз, следующая ощутимая поддержка будет в районе 1.28.

USD/JPY продолжит попытки штурма 113, пробой откроет дорогу на 114.3. JPY по данным CFTC остается проданной валютой. Большинство рекомендаций, которые сейчас составляют мейнстрим инвестиционного сообщества, рекомендуют покупать USD/JPY, но мы не считаем, что пара легко продолжит рост и не склонны недооценивать ситуацию вокруг КНДР, обострение которой приведёт к росту спроса на йену как следствие бегства от глобальных, так и региональных рисков. Политическая ситуация и позиционирование спекулянтов сейчас таково, что мы не ставим на дальнейшее ослабление йены, более того, не удивимся слому краткосрочного растущего тренда.

Сырьевые валюты слабели не только под давлением силы доллара, но и под давлением слабеющей нефти. WTI вновь упала ниже $50 за баррель на фоне отчета Минэнерго США о том, что объем американского экспорта взлетел до исторического максимума в почти 2 млн б/д. Против этого давления сыграло выступление Владимира Путина на форуме «Российская энергетическая неделя», где он заявил, что если уж продлевать срок действия ОПЕК+, то сразу до конца 2018-го. Визит короля Саудовской Аравии в Россию дает основания надеется на то, что предварительный консенсус относительно продления ОПЕК+ достигнут, однако продолжение агрессивного захвата американцами внешних рынков ставит усилия ОПЕК+ под сомнение. Fitch в своем обзоре на эту тему отмечает, что в обозримой перспективе американцы, наращивая экспорт, не позволят нефти закрепиться выше $60 за баррель.

Доллар/рубль

Рубль пока ведет себя в соответствии с нашими прогнозами, и наталкивается на активные продажи при ослаблении доллара ниже 57.5. Фазы роста рубля коррелируют с аукционами Минфина по размещению ОФЗ, которые, пока еще, продолжают пользоваться высоким спросом. Мы, как и раньше, советуем использовать попытки ослабления рубля против доллара для покупки доллара, ожидая роста USD/RUB как минимум к 60 в среднесрочной перспективе. Краткосрочная техническая картина указывает на два основных варианта развития событий: либо непрерывный рост с уже достигнутых на прошлой неделе уровней, либо достижение парой USD/RUB локального сопротивления в районе 58.8, откуда пара предпримет попытку вернуться к поддержке 57.2. В любом случае, в среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля, и возврат к недавним локальным минимумам советуем рассматривать как хорошую точку входа в формирующейся среднесрочный тренд ослабления. Причины ослабления: ожидаемое усиление доллара по всему спектру FOREX, сокращение в перспективе дифференциала процентных ставок USD/RUB и то, что у нефти нет в среднесрочной перспективе хороших шансов обновить уже установленные максимумы.

Фондовый рынок

Планы Трампа по налоговой реформе дали некоторый импульс американскому рынку, S&P-500 по итогам недели преодолел 2500, придав силу и остальным рынкам. РТС незначительно вырос, локальное сопротивление переместилось в район 1130. На этом уровне мы ожидаем возобновление консолидации российского рынка с перспективой его снижения, когда нефть начнет развивать техническую коррекцию.

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