Открытие Брокер: Утром ждём боковик по ММВБ и рублю

Утром в понедельник, в преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон выглядит смешанным: фьючерс на американский S&P500 теряет 0,06%, китайский индикатор CSI300 после длительных праздников наверстывает упущенное и прибавляет 1,55%, биржи Японии закрыты в связи с праздниками. Сегодня в США празднуют День Колумба, но торговые площадки работают в обычном режиме. Продолжающаяся коррекция в США по всей видимости связана с неоднозначной статистикой по рынку труда на прошлой неделе.

Из запланированных релизов макростатистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне за октябрь в 11.30 (мск) - ожидается 28,5 пунктов, а также промпроизводства в Германии за август (+2,6% м/м вместо ожидаемых 0,7% м/м).

К текущему моменту фьючерсные контракты на основные сорта нефти прибавляют в пределах 0,3%: баррель марки Brent стоит $55,71, а WTI – $49,41.

Число нефтяных буровых установок в США за неделю сократилось на 2 — до 748 шт., что поддержало котировки «черного золота». Дальше рынком будут двигать данные по запасам. В связи с праздниками в США на этой неделе данные по запасам от API и EIA будут опубликованы на день позже – в среду и четверг соответственно.

На рынке металлов золото из-за бегства инвесторов от риска в преддверии повышения ставки ФРС прибавляет 0,79%, платина дорожает на 0,69%, никель растет на 1,6%.

На валютном рынке пара евро/доллар растет на 0,03% до отметки 1,173. По итогам пятничных торгов на Мосбирже доллар подорожал почти на 0,86% до 58,12 руб., а евро прибавил менее 1,2% до 68,28 руб.

С высокой вероятностью сегодня индекс ММВБ откроется вблизи пятничного закрытия из-за неоднозначного внешнего фона. Ослабший за вечер пятницы рубль поддержит котировки экспортеров и не даст бенчмарку существенно снизиться. Тем более в ближайшие 2 дня предстоят дивотсечки по МТС и НЛМК и ФосАгро, что может поддержать спрос на бумаги. На валютном рынке ожидается плавный дрейф рубля к доллару США вблизи текущих уровней.

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