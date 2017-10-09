ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом в пределах 0,1%

Российский рынок откроется ростом в пределах 0,1% Американские индексы в пятницу закрылись около нуля, показав существенный подъем за неделю. S&P снизился на 0,11%, Dow Jones потерял 0,01%, высокотехнологический индекс NASDAQ поднялся на 0,07%. Фьючерсы на американские индексы сегодня слабо растут: S&P прибавляет 0,10%, Dow Jones – 0,08%, NASDAQ – 0,14%.

Цены на нефть в пятницу снизились. Brent подешевела на 2,42% до $55.62, WTI опустилась на 2,95% до $49.29. Сегодня цены на нефть слабо растут на фоне урагана Нейт, который в воскресенье обрушился на штат Миссисипи.

Brent дорожает на 0,27 до $55.77, а WTI – на 0,28% до $49.43. Снова наблюдается борьба противоречивых факторов: угроза добыче нефти на севере Ирака и повышение производства сланцевой нефти в США, которое продолжит оказывать давление на цены. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправлено: алюминий опустился на 0,07%, медь поднялась на 0,11%, никель прибавил 1,65%. Азиатские рынки сегодня растут.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% вслед за котировками банков, китайские индексы сегодня открылись ростом после длительных праздников:

Hang Seng прибавил 0,4%, Shanghai Composite - 1%. Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с праздниками.

Сегодня в Еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов. В Германии обнародуют данные о промышленном производстве в августе. Еврозоне обнародуют данные о безработице в августе, а также значение индекса. В России сегодня МРСК Северо-Запада, АФК Система и ГАЗ проведут заседание совета директоров.

Мы ждем открытия российского рынка умеренным ростом на 0,1% на фоне коррекции цен на нефть

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