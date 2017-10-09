Открытие Брокер: В начале торговой сессии на российском рынке вероятен "боковик"

Утром понедельника, в преддверии старта торгов на Московской бирже, внешний фон выглядит смешанным: фьючерс на американский S&P500 теряет 0,06%, китайский индикатор CSI300 после длительных праздников наверстывает упущенное и прибавляет 1,55%, биржи Японии закрыты в связи с праздниками. Сегодня в США празднуют «День Колумба», но торговые площадки работают в обычном режиме. Продолжающаяся коррекция на биржах США, по всей видимости, связана с неоднозначной статистикой по рынку труда на прошлой неделе.

Из запланированных релизов макростатистики сегодня обратить внимание на публикацию данных индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне за октябрь в 11.30 (мск). (ожидается показатель 28,5 пункта), а также промпроизводства в Германии за август (+2,6% м/м, ожидалось 0,7% м/м).

К текущему моменту фьючерсные контракты на основные сорта нефти прибавляют в пределах 0,3%: баррель марки Brent стоит $55,71, а WTI – $49,41.

Число нефтяных буровых установок в США за неделю сократилось на 2 – до 748 шт., что поддержало котировки «черного золота». Дальше рынком будут двигать данные по запасам. В связи с праздниками в США на этой неделе данные по запасам от API и EIA будут опубликованы на день позже – в среду и четверг соответственно.

На рынке металлов золото из-за бегства инвесторов от риска в преддверии повышения ставки ФРС прибавляет 0,79%, платина дорожает на 0,69%, никель растет на 1,6%.

На валютном рынке пара евро/доллар растет на 0,03% до отметки 1,173. По итогам пятничных торгов на Московской бирже доллар подорожал почти на 0,86% до 58,12 руб., а евро прибавил менее 1,2% до 68,28 руб.

С высокой вероятностью, сегодня индекс ММВБ откроется вблизи пятничного закрытия из-за неоднозначного внешнего фона. Ослабший за вечер пятницы рубль поддержит котировки экспортеров и не даст бенчмарку существенно снизиться. Тем более что в ближайшие 2 дня предстоят дивидендной отсечки по «МТС», «НЛМК» и «ФосАгро», что может поддержать спрос на бумаги. На валютном рынке вероятен плавный дрейф рубля к доллару США вблизи текущих уровней.

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