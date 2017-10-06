Альпари: Торги четверга по индексу ММВБ пройдут в коридоре 2055-2085 пунктов

В пятницу, 6 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 49,25 коп. (+0,85%), до 58,19 руб., а курс евро – на 76,25 коп. (+1,13%), до 68,28 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+38,46%), а в паре евро/рубль – 295,0 млн евро (+0,23%).

Центральный банк России с 7 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 18,01 коп., до 57,7612 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,5344 руб., что ниже предыдущего дня на 24,43 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. На открытии участники рынка проигнорировали повышение цен на нефть в ожидании публикации отчёта по рынку труда в США. Перед новостями курс доллара стабилизировался на уровне 57,80 руб. за «американца», а курс евро – на 67,65 руб.

После выхода отчета доллар США резко укрепился по всему рынку, а рубль с нефтью подешевели. Отчет оказался противоречивым. Трейдеры сфокусировались на положительных показателях и оставили без внимания сентябрьское сокращение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 33 тыс. Средняя заработная плата увеличилась, безработица снизилась. Сокращение рабочих мест списали на ураганы «Харви» и «Ирма». Занятость упала в секторе досуга и гостеприимства.

Далее курс доллара не смог продолжить рост. В это время информационные агентства подкинули для него негативные новости. Первая из них заключалась в том, что Северная Корея подготавливается к очередному запуску ракеты, которая может долететь до западного побережья США. Вторая новость была о приближающемся к Мексиканскому заливу шторме «Нейт», который в выходные стал ураганом.

Цены на нефть потеряли более 2,5%. Стоимость нефти смеси Brent снизилась до $55,10 за баррель. Трейдеры продавали фьючерс на нефть на опасениях перебоев добычи и поставок нефти. Нефтекомпании ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation и BP P.l.c. закрыли в Мексиканском заливе платформы и эвакуировали персонал. Нефть утащила за собой рубль. Курс доллара вырос до 58,26 руб. за «американца»,а курс евро – до 68,30 руб.

Baker Hughes отчиталась о сокращении числа буровых, но «быки» по нефти были увлечены другими новостями. Количество нефтяных установок снизилось на 2 ед., до 748 штук, а число газовых установок – на 2 ед., до 187 штук.

По последним данным, ураган «Нейт» ослаб до тропического шторма. На торгах в Азии стоимость нефти марки Brent выросла на 0,27%, до $55,69 за баррель. Торги на Московской бирже откроются ростом по курсу рубля, но вряд ли он сможет отыграть пятничные потери у доллара и евро. По прогнозу жду укрепления курса доллара до 58,40 руб. Курс евро, скорее всего, задержится на уровне 68,25 руб. до вторника. На данный момент у рубля отсутствуют долгосрочные факторы для его укрепления.

Владислав Антонов, аналитик

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