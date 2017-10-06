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mfd.ruАналитикаКомментарии9 октября 2017 г.ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Число буровых в ...
сегодня
09:57

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Число буровых в США снизилось, но нефтяные быки остались безразличны

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 6 октября. Сильных изменений не случилось. Число буровых в США за неделю снизилось на 4 штуки - по две на бурение нефтяных и газовых скважин.

Теперь число работающих буровых на нефть на 20 штук (-2,6%) ниже максимального их числа, зафиксированного 11 августа. Как видим, наблюдавшегося бурного роста буровой активности нет уже более 3 месяцев.

В Канаде за неделю тоже продолжилось снижение буровой активности, которая в последние месяцы колеблется чуть выше отметки в 100 действующих буровых, Это заметно выше, чем в предыдущие два года. Вероятно, как и в США, в Канаде тоже можно констатировать благотворное влияние удерживающихся в последний год достаточно высоких нефтяных цен.

Текущие цены нефти почти «не заметили» выхода новых данных от Baker Hughes. Они вторую неделю продолжили корректирующее снижение, начатое еще в конце сентября. Игрокам для изменения настроений нужны сильные данные. Такими факторами на наступающей неделе могут стать данные из США по запасам и добыче нефти, а также месячный обзор ОПЕК результатов работы в сентябре и в особенности расклады по добыче для подписантов соглашения ОПЕК+.

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