ИФК «Солид»: Рыночная активность невысока из-за Дня Колумба

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55,8 за баррель, немного прибавляя на фоне сообщений о снижении буровой активности в США, которая, однако, может вскоре возобновить рост после теряющего силу урагана «Нейт».

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром находятся в небольшом «плюсе». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанное повышение. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2090-2095 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что легкое негативное влияние на динамику этого фондового индикатора сегодня окажут экс-дивидендные разрывы в акциях Роснефти, Новатэка и ММК. При этом активность инвесторов может быть пониженной в связи с празднованием «Дня Колумба» в США.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,2% благодаря росту котировок акций табачной компании British American Tobacco (+1,6%) и фармацевтической компании AstraZeneca (+1%). Французский индекс CAC (-0,36%) снизился на фоне падения в цене акций производителя предметов роскоши LVMH (-1,6%). Немецкий DAX (-0,09%) понес небольшие потери, а понижением в нем выделились акции промышленного концерна Thyssenkrupp (-2,9%) и холдинга Vonovia (-1,6%), работающего в сфере недвижимости.

Фондовый рынок США в пятницу не показал существенных изменений. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,01%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение в цене акций нефтегазового гиганта Chevron (-1,3%) и телекома Verizon (-1,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,07%) достиг новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,11%) слегка откатился от установленного им днем ранее исторического максимума при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (-2%).

Рынок акций РФ не показал единой динамики. Индекс ММВБ вырос на 0,27% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Магнита (+2,2%) и Татнефти (+1,2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,85%) снизился из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа последних на предстоящей неделе следует выделить осеннюю сессию МВФ и Всемирного банка, публикацию протоколов последнего заседания ФРС, а также ожидающихся публикаций докладов по конъюнктуре нефтяного рынка ОПЕК и МЭА.

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