ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением в пределах 0,2-0,3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2095-2100 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2090, 2080 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2110, 2130 п.

• После умеренно позитивного старта торгов мы увидим новую попытку преодоления индексом ММВБ ближайшего уровня сопротивления 2100 п. В случае уверенного пробоя указанной отметки не исключено дальнейшее повышение индекса ММВБ в район 2110-2120 п.

• Выхода ключевой зарубежной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня вероятен переход локального рынка в состояние консолидации на фоне слабой активности нерезидентов. Это будет связано с отмечаемым в США праздником – Днем Колумба.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,27%) и РТС (-0,85%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Явная слабость долларового индекса РТС была обусловлена заметным внутридневным укреплением курса североамериканской валюты по отношению к рублю. Тем не менее, на волне утренних покупок оба основных российских индекса сумели обновить свои среднесрочные максимумы. Их дальнейшее повышение было остановлено резким ухудшением настроений на нефтяном рынке. И все же стоит отметить, что в ходе пятничных торгов индекс ММВБ сумел достичь своей значимой среднесрочной цели – отметки 2100 п.

Между тем, уже в начале текущей недели нефтяные фьючерсы могут получить поддержку в связи с сезонными факторами. Участники сырьевого рынка будут оценивать последствия урагана «Нейт» для работоспособности морских нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе. Потенциально «взрывоопасной» остается ситуация, связанная с итогами недавнего референдума по поводу независимости Иракского Курдистана.

Дополнительным фактором риска в пользу роста цен на нефть являются разговоры на тему возможного выхода США из соглашения по поводу иранской ядерной программы. Президент США не может принять подобного решения лично, но он способен инициировать этот процесс. Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран не придерживается духа указанного соглашения. Традиционным методом экономического давления на Иран является угроза возобновления санкций в отношении нефтегазового сектора исламской республики. В настоящее время доля Ирана в объеме мировой добычи нефти приближается к 5%.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее заметных движений среди голубых фишек стало утреннее повышение бумаг Сбербанк-ао (SBER RM, +0.22%). Они обновили свой исторический максимум по факту публикации сильной финансовой отчетности кредитной организации за 9 месяцев 2017 года по РСБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» с начала года составила 495.8 млрд руб., что превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2016 года на 31,6%.

Таким образом, в обыкновенных акциях «Сбербанка» продолжается четырехмесячное восходящее движение. Мы пока не отмечаем явных признаков его окончания. Подобные тренды нередко завершаются в форме ускорения роста с одновременным увеличением объемов торгов за счет массового закрытия коротких позиций. Возможно, мы увидим такую картину по мере приближения обыкновенных акций «Сбербанка» к ближайшему «круглому» уровню 200 руб.

Лидером повышения среди относительно ликвидных акций стали бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +2,18%). В последний торговый день недели они сумели восстановиться выше значимого ценового уровня 10000 руб. Указанная отметка неоднократно выступала для акций «Магнита» и поддержкой и сопротивлением. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим в них продолжение борьбы «быков» и «медведей» за указанный уровень.

Бумаги Татнефть-ао (TATN RM, +1,20%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1,69%) сумели обновить свои среднесрочные максимумы на фоне публикации позитивных производственных показателей нефтяной компании. За 9 месяцев текущего года она увеличила добычу нефти на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество нефтяных скважин в новом бурении увеличилось на 554 шт., что превысило аналогичный показатель прошлого года на 17%.

Продолжая тематику нефтегазовых компаний, стоит отметить пятничную слабость акций Новатэк (NVTK RM, -0,43%). Умеренным негативом для них стало сообщение эмитента о сокращении товарной добычи природного газа за 9 месяцев 2017 года на 7,8%. Объем добычи жидких углеводородов также сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2016 года. Впрочем, инвесторы и спекулянты ожидают улучшения производственных показателей компании «Новатэк» в связи со скорым запуском первой очереди завода по производству сжиженного природного газа в рамках масштабного совместного проекта «Ямал СПГ».

Заметно хуже рынка также торговались бумаги Аэрофлот (AFLT RM, -0,39%), Мегафон (MFON RM, -0,34%), Polymetal (POLY RM, -1,75%), Yandex clA (YNDX RM, -1,66%), ГК ПИК (PIKK RM, -1,17%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,8%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,3%. Токийская фондовая биржа закрыта в связи с национальным праздником.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо-позитивное.

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