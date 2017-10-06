ИК Финам: Рубль продолжает торговаться в диапазоне 57.40-58,40

Американский индекс S&P 500 после непрерывного восьмидневного роста на торговой сессии в пятницу взял паузу, на фоне рекомедаций Минфина США о частичной отмене положений закона Додда-Фрэнка, в то время как NASDAQ обновил очередной исторический максимум.

Данное решение Министерство финансов обосновывает тем, что некоторые статьи закона не способствуют развитию экономики страны, в частности ведомство считает, что необходимо смягчить регулирование торговли деривативами но в тоже время не исключает ужесточения правил на рынке US Treasuries.

Напомню, что закон Додда-Фрэнка был принят администрацией Обамы для предупреждения повторения финансовых кризисов.

В конце прошлой недели стало известно, что в Мексиканском заливе на фоне тропического шторма "Нэйт" была остановлена работа порядка семидесяти нефтегазовых платформ, что привело к сокращению 1,2 миллиона баррелей или 70% всей суточной добычи нефти американской части залива.

В свою очередь вышедшие данные по буровой активности от компании Baker Hughes показали снижение числа установок на нефтяных месторождениях на две единицы.

Тем не менее, несмотря на позитивный новостной фон, нефтяные котировки в пятницу снизились на 2,4% и на данный момент основная поддержка Brent находится в районе 54,60$.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии, после многодневной консолидации в диапазоне 2065п.-2085п. вышел вверх, но развить успех не смог, отбившись от сопротивления 2110п. В настоящий момент поддержкой индикатору служит отметка 2085п., закрепление под которой может спровоцировать начало продаж.

фРТС в пятницу не смог закрепиться над сопротивлением 114500п. и по итогам торгов закрылся вблизи локальной поддержки 113200п., проход которой может спровоцировать снижение к уровню 112000п.

Пара рубль/$ продолжает торговаться в диапазоне 57.40-58,40, при выходе из которого ближайшее сопротивление расположено на отметке 58,90, поддержка 56,80.

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