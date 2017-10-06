ИК "Норд Капитал": Дневной аналитический обзор

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС разнонаправленно отклоняются по отношению к уровням предыдущего закрытия. Заметная слабость долларового индекса РТС обусловлена внутридневным ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Тем не менее, оба основных российских индекса сумели обновить свои среднесрочные максимумы на волне утренних покупок. Их дальнейший подъем был остановлен негативной динамикой нефтяных фьючерсов.

Между тем, в начале следующей недели рынок углеводородного сырья может получить поддержку в связи с сезонными факторами. Очередной тропический шторм в нефтеносном Мексиканском заливе может усилиться до урагана. Он уже стал причиной приостановки работы ряда морских нефтегазовых платформ в указанном регионе. Потенциально «взрывоопасной» остается ситуация вокруг состоявшегося референдума по поводу независимости Иракского Курдистана. Стало известно о том, что Иракские сунниты также планируют провести референдум по поводу учреждения региональной автономии.

Кроме того, фактором риска в пользу роста цен на нефть может стать уже анонсированное заявление президента США в пользу выхода из соглашения по поводу ядерной программы Ирана. Это, в свою очередь, создаст потенциальную возможность возобновления международных экономических санкций в отношении Ирана, доля которого в объеме мировой добычи нефти приближается к 5%.

К 15.00 (МСК) индекс ММВБ повысился на 0.47%. Индекс РТС просел на 0.09%.

Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне существенного внутридневного подъема индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с приростом в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало утреннее повышение бумаг Сбербанк-ао (SBER RM, +0.82%). Сегодня эти акции сумели обновить свой исторический максимум на фоне публикации сильной финансовой отчетности эмитента за 9 месяцев 2017 года по РСБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за указанный период увеличилась на 31.6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 495.8 млрд руб.

Таким образом, в обыкновенных акциях «Сбербанка» продолжает развиваться четырехмесячный восходящий тренд. Признаков его завершения пока не наблюдается. Подобные движения обычно заканчиваются ускорением роста с одновременным увеличением торговых объемов в результате массового закрытия коротких позиций. Не исключено, что подобный сценарий будет развиваться на подступах к уже близкому ценовому уровню 200 руб.

Опережающим внутридневным приростом также выделились акции торговой сети Магнит (MGNТ RM, +2.12%). Сегодня мы наблюдаем восстановление этих бумаг выше уровня 10000 руб., который ранее неоднократно выступал для них значимой поддержкой. Вероятно, в ближайшие дни мы будем наблюдать продолжение борьбы «быков» и «медведей» за указанный уровень.

В настоящее время индекс ММВБ вновь сумел превысить значимую отметку 2100 п. Российских игроков на повышение несколько подбодрила статистика из США, которая указала на неожиданное сокращение уровня безработицы за океаном с 4.4% до 4.2%. Вместе с тем, по итогам сентября количество рабочих мест в США неожиданно сократилось на 33 тыс.

Сегодня мы ожидаем закрытия индекса ММВБ вблизи важного уровня 2100 п., то есть с повышением в диапазоне от 0.3%-1% по итогам дня.

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