Открытие Брокер: Слабый рубль положительно влияет на экспортёров и динамику индекса ММВБ

К 15:15 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,47% до 2098,06 п., а РТС снижался на 0,12% до 1142,62 п. Рост на российском рынке продолжился. Позитивным моментом дня вновь стал отчёт Сбербанка (+1,06%), который увеличил прибыль по РСБУ в январе-сентябре на 31,6% до 495,8 млрд рублей. Обыкновенные акции Сбербанка достигли максимума 196,42 рублей за штуку. Позитивно торгуются и бумаги «Газпрома» (+0,59%), которые вновь испытывают надежды в связи с заинтересованностью Intesa Sanpaolo в участии в проекте «Северный поток 2». Кроме того, в текущем году компания установит новый исторический рекорд по поставкам в дальнее зарубежье. Еврокомиссия установила окончательную антидемпинговую пошлину на импорт горячекатаного проката из России. Для ММК (-0,1%) размер пошлины установлен в размере 33%, для НЛМК (+0,21%) пошлина составит 15%, а для «Северстали»(+0,32%) установлена пошлина в 5,3%. Акции «Башнефти» (+2,98%) оказались среди лидеров роста на надеждах того, что мирового соглашения между «Роснефтью» (-0,02%) и АФК «Система» (+0,34%) не будет, а сумма иска может даже увеличиться. Кроме того, к середине дня в лидерах роста и падения оказались: «Россети» (+2,34%), «Магнит» (+2,18%), «Мечел» (+2,03%), а также «Кузбасская топливная компания» (-2,53%), «Дикси» (-2,15%), Polymetal (-1,25%).

Рубль немного слабел на торгах в пятницу, чему способствовала небольшая коррекция в нефти и крепкий доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3280 рублей. Однодневная ставка MosPrime повысилась до 8,44%, недельная – до 8,49%, а месячная снизилась до 8,66%. Некоторое ослабление рубля в пятницу связано с лёгкой коррекцией в нефти и общим укреплением доллара на глобальном рынке. Однако говорить о каких-то сильных изменениях в паре USD/RUB сложно. Объём запасов наличной валюты у российских компаний вырос до максимума за всю историю. По данным ЦБ РФ, на конец I полугодия этот объём достиг $59,8 млрд, включая $5,2 млрд у банков. Соответственно, столь высокий запас наличности будет защищать рубль от сильных просадок. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,855 (+0,27%), EUR/RUB – 67,705 (+0,28%).

Европейские индексы преимущественно снижались в пятницу. Испанский IBEX 35 (-0,3%) возобновил снижение на ожиданиях объявления независимости Каталонии уже в понедельник 9 октября. Основной вклад в падение индекса вновь обеспечили акции банков. Германский DAX 30 позитивно отреагировал на рост производственных заказов на 3,6% за август при ожиданиях роста лишь на 0,7%. Британский FTSE 100 вновь капитализировался на слабом фунте стерлингов. Премьер Тереза Мэй оказалась под давлением из-за крайне слабых выступлений по поводу выхода из Евросоюза. Европейские авиаторы демонстрировали снижение. Ryanair Holdings (-1,91%) планирует увеличить зарплату пилотам, чтобы смягчить негативные настроения в компании. В EasyJet PLC (+3,04%) подтвердили прогноз по прибыли на оптимистичном уровне, но руководство также указывает на ухудшение условий в отрасли. К 15:15 (мск) DAX – 12980,57 п. (+0,1%), CAC 40 – 5368,13 п. (-0,21%), FTSE 100 – 7521,75 п. (+0,18%).

В Мексиканском заливе очередной ураган. «Нейт» может пройтись не только по добывающим платформам, но и по набережной инфраструктуре, которая продолжает восстанавливаться после урагана "Харви". Соответственно, на рынке существуют опасения, что НПЗ вновь свернут свою работу или пострадают от стихии, что снизит потребление сырой нефти. С другой стороны, рынок может столкнуться с неожиданностями иного характера. Ситуация в иракском Курдистане далека от преодоления. В СМИ появилась информация о том, что президент США Д. Трамп намерен свернуть ядерную сделку с Ираном. Соответственно, давление на Курдистан может привести к сокращению поставок на 0,5 млн бар. в сутки, а последствия новой «ссоры» Ирана и США вовсе непредсказуемы. К тому же Белый дом уже высказал своё недовольство, что Саудовская Аравия покупает оружие не только в США, но и в РФ. К 15:15 (мск) Brent – $56,36 (-1,12%), WTI – $49,8 (-1,95%), золото – $1270,4 (-0,22%), медь – $6696,56 (-0,30%), никель – $10555 (+0,19%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 93,84. AUD, CAD, NZD слабели от 0,2% до 0,35% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,17 (-0,05%), GBP/USD – $1,308 (-0,32%), USD/JPY – 112,93 (+0,12%).

Безработица в США упала до 4,2%, а вот число рабочих мест сократилось на 33 тыс. Ожидалось, что безработица останется на уровне 4,4%, а число рабочих мест увеличится на 90 тыс. Однако рынок весьма прохладно отреагировал на слабые данные. Доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила до 2,382%. Фьючерс на индекс доллара демонстрировал рост почти на 0,25% до 94,0. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

Нефть усилила своё снижение, утягивая за собой рубль. Однако для индекса ММВБ это стало, скорее, позитивным моментом. Слабый рубль положительно влияет на акции сырьевых экспортёров, да и бумаги Сбербанка обещают сохранить большую часть своих дневных завоеваний. Соответственно, ждём прироста индекса ММВБ по итогам торгов.

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