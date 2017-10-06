ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": База для ожидаемого ослабления рубля

Рубль в последние месяцы проявлял относительную самостоятельность по отношению к динамике цен нефти. Особенно впечатляющим стало отставание укрепления рубля при наблюдавшемся со средины лета довольно внушительном (около 30%) росте цен нефти.

В результате цена нефти, выраженная в рублях, взмыла вверх и достигла уровней 3400 рублей за баррель - максимальных отметок еще начала 2017 года.

Осторожный консерватизм, сдерживающий приобретение рублей при существенно растущих ценах нефти можно связать с ожиданиями сильного роста платежей по внешнему долгу к концу года. Рост платежей в декабре уже является привычным для рынка явлением. Однако помним, что именно с сильным ростом платежей по внешнему долгу к концу года была связана значительная девальвация рубля в конце 2014 и в конце 2015 годов.

В текущем году пик платежей далеко не столь впечатляющий, как это было, например, в 2014 году. Однако и сейчас предстоящие платежи декабря 2017 в 3,6 раза превышают октябрьские значения. Так что в ожидании пика платежей с интересом будем наблюдать за динамикой российской валюты. Не стоит даже и напоминать, что при возможном откате нефтяных цен ожидаемая девальвация рубля может только усилиться.

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