Открытие Брокер: Действия ЦБ, крепкий рубль и сезонный фактор снизили годовую инфляцию до рекордных 3%

Росстат представил данные по потребительской инфляции за сентябрь 2017 года. Учитывая регулярные еженедельные оценки, результаты были ожидаемы, но всё равно впечатляют. Так, с начала сентября зафиксирована дефляция 0,1%, которая формально вызвана эффектом сбора урожая. Накопленный итог по инфляции с начала года составляет 1,7%, а за последние 12 месяцев показатель достиг 3%, что соответствует историческим минимумам.

Цель ЦБ РФ по инфляции на конец 2017 года на четверть выше и по-прежнему составляет 4%, но регулятор всё ещё достаточно агрессивно таргетирует монетарную инфляцию из-за чрезмерно высоких инфляционных ожиданий. К примеру, помимо высокой ключевой ставки Центробанк всё активнее «стерилизует» излишнюю рублевую денежную массу (посредством депозитных аукционов и выпуска краткосрочных облигаций), расширяющуюся из-за трат резервного фонда и выплаты компенсаций вкладчикам из АСВ. Само собой, дополнительным фактором сокращения инфляции выступает стабильно крепкий в последние месяцы рубль и сезонность.

Между тем, по опросам инФОМ (по заказу ЦБ РФ), в сентябре медианные значения наблюдаемой инфляции составляли 11,2%, ожидаемый показатель через год – 9,6%. Похоже, что пока результаты опросов населения не начнут «нравится» ЦБ РФ, он продолжит активно таргетировать инфляцию, "охлаждая" экономику посредством жёсткой монетарной политики.

Для инвесторов практический аспект столь существенного замедления инфляции заключается в том, что рублёвые облигации (корпоративные и государственные) принесут более высокую доходность в рублях, т.к. игроки рынка будут ожидать более активного снижения рыночных ставок в будущем, что уже сейчас приведёт к росту их котировок. Косвенно спрос на рублевые облигации, вероятно, подстегнёт приток спекулятивного капитала в рамках стратегий Carry trade. Мы подтверждаем свой прогноз по паре доллар/рубль на конец текущего года на уровне 55 рублей и ждём его исполнения даже в случае плавного снижения цен на нефть.

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