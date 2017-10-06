Банк "Глобэкс": доллар остается самой сильной валютой в мире «Индекс ММВБ откроется ростом на фоне повышения азиатских фондовых индексов. Положительный фон складывается благодаря новым историческим вершинам американских фондовых индексов, укрепление доллара к мировым валютам, что позитивно для японских экспортеров. В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета на 2018 год, это повышает вероятность принятия налоговой реформы. Теперь дело за Сенатом, поэтому ожидание налоговой реформы приводит к спросу на доллар. Кроме того, вероятность увеличения процентной ставки на заседании FOMC ФРС США в декабре составляет почти 74%. Сегодня доллар выступает в роли защитного актива на фоне медленно тлеющего внутриполитического кризиса в Испании, и неустойчивых позиций премьер-министра Великобритании относительно парламента страны по вопросам Brexit. Поэтому несмотря на рост нефтяных цен на 2,2% до $56,9 за баррель и снижения инфляции до 3% год-к-году рубль не укрепился под конец торгов. В пятницу будет опубликована ключевая статистика по рынку труда, поэтому все внимание инвесторы сконцентрируют на этом событии. Плюс через неделю стартует период отчетности американских компаний за III квартал, инвесторы ожидают сильных результатов, и косвенно это тоже помогает доллару». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте