Открытие Брокер: Перед стартом торгов сложился позитивный фон для бумаг металлургов и нефтегазовых компаний

По итогам торгов 5 сентября индекс ММВБ укрепился на 0,54% до 2088,32 п., а РТС вырос на 0,61% до 1144,05 п. В течение дня российские участники торгов не могли решиться на активные действия. Однако к вечеру нефть существенно подорожала, а встреча глав России и Саудовской Аравии обещает вылиться в большие инвестиции. Вполне естественно, что нефтегазовый сектор может быть предметом глубокого взаимного интереса: «Роснефть» (+0,52%), «Газпром» (+1,43%), «ЛУКОЙЛ» (+0,51%). Кроме того, итальянский банк Intesa Sanpaolo выразил заинтересованность в финансировании проекта «Северный Поток 2», что позитивно для бумаг «Газпрома». Среди лидеров дня также были «Башнефть» (+2,26%), «НОВАТЭК» (+1,73%) и «Татнефть» (+1,24%).

Среди худших бумаг дня вновь были акции «АЛРОСА» (-1,63%), которые снижались на заявлениях главы компании С. Иванова о том, что дивиденды за 2017 год будут ниже, чем за предыдущий год, а ликвидация аварии на руднике «Мир» может затянуться на годы. Компания «ПИК» (+0,97%) увеличила продажи недвижимости в январе-августе на 94,8% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Акции «Аэрофлота» (-1,41%) продолжают болезненно реагировать на то, что у разорившейся «Вим-Авиа» появились заинтересованные покупатели. Бумаги металлургов преимущественно снижались на фоне укрепления рубля: НЛМК (-0,48%), ММК (-0,12%), «ВСМПО-Ависма» (-1,07%), «Мечел» (-0,67%).

Сам же рубль укреплялся в первой половине дня, но затем не смог устоять перед активно укрепляющимся долларом. С другой стороны, рубль столь же активно укреплялся против конкурентов самого американца. Основным источником поддержки выступила нефть.

В сентябре вновь была зафиксирована дефляция, которая составила 0,1%. В годовом выражении инфляция снизилась до 3,0%. Соответственно, есть перспективы того, что у ЦБ вновь появятся основания для снижения ставки. Также стоит вспомнить аукционы ОФЗ, которые накануне привлекли весьма существенный спрос. Глава МЭР М. Орешкин в рамках российско-саудовского форума провозгласил новый цикл роста российской экономики, а также озвучил прогноз ведомства по росту ВВП в 2017 году, который составляет 2,1%. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,02% до 57,697, а евро слабел на 0,45% до 67,517.

Американские индексы в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Сенат США принял бюджетный биль, который является необходимым шагом перед принятием бюджета. Данный документ фактически устанавливает рамки для одобрения нового налогового кодекса, хотя сами изменения в налоговых начислениях все ещё являются предметом переговоров и голосования квалифицированным большинством. В любом случае, первые шаги в сторону налоговой реформы, оформленные законодательно, подействовали на американских инвесторов благотворно. Кроме того, день начался с приятных данных. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 12 тыс. до 260 тыс. Дефицит торгового баланса упал до $42,4 млрд, что является минимумом за 11 месяцев. Повышенная активность наблюдалась в секторах доставки и торговли. Бумаги UPS упали на 0,67% на новостях о том, что Amazon тестирует новую систему доставки. Также в четверг выступали представители ФРС. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что он подписался бы под третьим повышением ставки в декабре. Однако страх перед повышением ставки отошёл на второй план, поскольку на рынке рассчитывают, что уже в I квартале американская экономика будет жить в новых налоговых условиях. По итогам дня DJIA укрепился на 0,5% до 22775,39 п., а S&P 500 вырос на 0,56% до 2552,07 п.

Азиатские индексы продолжили почин американских коллег. Если в ФРС столь уверены в силе экономике США, то повышение ставки не станет большой проблемой для рынков. Вероятность третьего повышения ставки в декабре выросла до 87%. Одним из лучших в Азии был рынок Австралии. S&P/ASX 200 подрастал на 1%, реагируя на повышение котировок сырьевых контрактов. Впрочем, банковский сектор также демонстрировал повышение на уровне основного индекса. Гонконгский Hang Seng вновь обновил свой 10-летний максимум, а в Японии Nikkei 225 воспользовался слабостью иены, чтобы обновить максимум за 26 месяцев. Одним из лучших секторов на японском рынке был банковский, который получит дополнительные возможности получения прибыли при росте ставок в долларе. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов Японии вырос за август на 1,6%. Рынки в Южной Кореи и КНР оставались закрытыми. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 20689,80 п. (+0,30%), Hang Seng – 28465,04 п. (+0,30%).

Нефть накануне позитивно отреагировала на готовность РФ и Саудовской Аравии продолжить работать над балансировкой рынка. Фактически заявления глав государств говорят о поддержке идеи продления соглашения по ограничению добычи до конца 2018 года. Дополнительным фактором поддержки нефти вновь являются ураганы в Мексиканском заливе. «Нейт» может достичь территории США уже в эти выходные, что заставило ряд компаний свернуть активность на добывающих платформах, которые находятся на предполагаемой траектории движения урагана. Стихия может затронуть до 1,6 млн бар. суточной добычи в заливе. И вновь о золоте. Ликвидация инвестиций в SPDR Gold Trust продолжилась. Резервы сократились ещё на несколько тонн до 851,06 тонн, что вполне ожидаемо на фоне роста доходности казначейских обязательств. Между тем, в российском ЦБ считают иначе. В период с января по сентябрь регулятор купил около 4,2 млн тройских унций жёлтого металла более чем $5 млрд. Текущие запасы золота достигли уже 1712 тонн, уступая Китаю с его 1842 тоннами. К 9:00 (мск) Brent – $57,01 (+0,02%), WTI – $50,74 (-0,10%), золото – $1270,3 (-0,23%), медь – $6709,79 (-0,10%), никель – $10650 (+1,09%), палладий – $937,95 (+0,15%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,88. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,17 (-0,11%), GBP/USD – $1,308 (-0,30%), USD/JPY – 112,97 (+0,16%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 9:45 (мск) – торговый баланс Франции,

- в 15:30 (мск) – безработица в США (ожидается 90 тыс. новых рабочих мест), Канада тоже опубликует статистику по занятости,

- в 18:45 (мск) выступит глава ФРБ Бостона Э. Розенгрен,

- в 19:15 (мск) выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли,

- в 19:45 (мск) глава ФРБ Далласа Р. Каплан выступит с речью,

- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым, а также в 20:00 (мск) выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард.

Начало дня на российском рынке может быть позитивным. Рубль уверенно себя чувствует против доллара и продолжит попытки укрепления в зону 57,0-57,5 за доллар. Кроме того, можно ждать позитивной динамики в бумагах нефтегазового сектора и металлургии.

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